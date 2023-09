De opkomst fan astro-toerisme: in blik op astronomyske barrens en reizen

In resint ûndersyk hat útwiisd dat troch ljochtfersmoarging 80% fan 'e Amerikanen en in tredde fan 'e wrâldbefolking de Molkwei net mear fanút har huzen sjen kin. Dit hat in tanimmende belangstelling foar astro-toerisme opsmiten, wêrby't minsken reizgje nei nasjonale parken, observatoria en oare tsjustere loftlokaasjes om astronomyske eveneminten te sjen.

Astronomyske foarfallen lykas sinnefertsjustering en meteorbuien binne de wichtichste attraksje foar astro-toeristen. Sinnefertsjusteringen komme foar as de nije moanne de sinne koart blokkeart, wêrby't totale fertsjusteringen de meast spektakulêre binne, wêrtroch sjoggers de korona fan 'e sinne kinne sjen. D'r binne ek ringfertsjusteringen, wêrby't de moanne net de hiele skiif fan 'e sinne bedekt, en parsjele fertsjusteringen, wêrby't mar in diel fan 'e sinneskiif blokkearre is.

Meteor buien binne in oar populêr barren ûnder astro-toeristen. Dy komme foar as de baan fan 'e ierde krúst mei it stof dat in komeet efterlitten hat, wat resulteart yn in werjefte fan sjittende stjerren. De bekendste meteorytten binne de Perseïden , Geminiden en Lyriden , neamd nei de stjerrebylden dêr't se út lykje te kommen.

By it plannen fan in astro-toerisme-útstapke moatte ferskate faktoaren wurde beskôge. De faze fan 'e moanne is krúsjaal, mei stjergesichtsbetingsten binne it bêste tidens de nije moanne as de moanne ûnder de hoarizon is. Wetter spilet ek in wichtige rol, om't heldere loften essensjeel binne foar optimaal besjen. It is ek wichtich om tsjustere loftlokaasjes te finen fuort fan ljochtfersmoarging, dy't identifisearre wurde kinne mei ljochtfersmoargingskaarten lykas de Bortle-dûnkerhimmelskaal.

Astro-toerisme biedt in unike kâns foar entûsjasters om himelske eveneminten út 'e earste hân te tsjûgjen en te ferbinen mei de wûnders fan it universum. Mei meardere fertsjusteringen en meteorietbuien oan 'e hoarizon, wurdt ferwachte dat de belangstelling foar astro-toerisme allinich groeit.

boarnen:

- Stúdzje: 80% fan 'e Amerikanen en in tredde fan' e befolking fan 'e planeet kinne de Milky Way net sjen fanwege ljochtfersmoarging

-cnn.com