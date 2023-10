SpaceX Falcon 9 ynsteld om 22 Starlink-satelliten te lansearjen

In SpaceX Falcon 9-raket is pland om hjoed 22 Starlink ynternetsatelliten yn in baan te lansearjen fanút Florida's Cape Canaveral Space Force Station. De lansearring is ynsteld om plak te nimmen om 5:20 oere EDT, mei ferskate backupmooglikheden beskikber as nedich. Belangstellenden kinne de lansearring live besjen fia SpaceX's X-akkount (eartiids bekend as Twitter).

De earste etappe fan 'e Falcon 9-raket, dy't earder op 16 misjes flein is, sil weromkomme nei ierde en lânje op it drone-skip Just Lês de ynstruksjes sawat 8.5 minuten nei lansearring. Dizze lansearring sil ien flecht wêze foar it opnij gebrûk fan it bedriuw, dat just ferline moanne waard ynsteld.

Likernôch 65 minuten nei lansearring sil it boppeste poadium fan de Falcon 9 de 22 Starlink-satelliten yn de romte ynsette. SpaceX hat syn Starlink-megakonstellaasje rap útwreide, mei mear dan 70 orbitale misjes lansearre yn 2023 allinich. Op it stuit binne d'r hast 4,900 operative Starlink-satelliten yn 'e baan, en dizze lansearring sil bydrage oan' e trochgeande groei fan 'e konstellaasje.

Starlink leveret ynternettsjinst oan klanten wrâldwiid troch sinjalen fan it satellytnetwurk te stjoeren nei ûntfangers op 'e grûn. Troch mear satelliten ta te foegjen oan 'e konstellaasje, is SpaceX fan doel de dekking te fergrutsjen en ynternetferbining wrâldwiid te ferbetterjen.

boarnen:

- Boarneartikel: [Titel fan boarneartikel ynfoegje]

- Ofbyldingskredyt: SpaceX