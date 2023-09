SpaceX plannet raketlansearring fan Cape Canaveral Space Force Station

SpaceX is ynsteld om freedtejûn in Falcon 9-raket te lansearjen fan Cape Canaveral Space Force Station. De lansearring is pland foar 7:56 oere en sil plakfine by Space Launch Complex 40. De raket sil 22 Starlink-satelliten drage nei in leech-ierde baan. De lansearring is lykwols ûnderwurpen oan waarsomstannichheden, mei in 40% kâns op waarynfloed neffens de prognose fan 'e 45e Space Wing.

As SpaceX wachtet oant nei 11 oere om te lansearjen, sakje de kâns op waarynfloed nei 15%. D'r binne ek twa mooglikheden foar reservekopystart om 11:12 oere en 11:30 oere Nei de lansearring wurdt ferwachte dat de earste etappe fan 'e raket op in droneship yn 'e Atlantyske Oseaan sil lâne.

Neist dizze SpaceX-lansearring kin de Space Coast ek in oare lansearring ferwachtsje fan United Launch Alliance op sneontemoarn. De lansearring fan Atlas V foar it National Reconnaissance Office is pland foar 8:51 oere by Space Launch Complex 41. Dizze missy, bekend as SILENTBARKER, hat as doel it bewustwêzen fan romtedomein foar de NRO en de US Space Force te ferbetterjen. De prognose foar dizze lansearring jout in kâns fan 15% oan dat waar de lansearring beynfloedet.

Om ien fan dizze lansearrings live te besjen, kinne jo besykje ClickOrlando.com. Bliuw bywurke mei it lêste nijs troch te abonnearjen op Your Florida Daily.

Definysjes:

- Falcon 9: In twa-poadium werbrûkbere raket ûntwikkele troch SpaceX foar it ferfier fan loadloads nei ierde baan en fierder.

- Starlink: In satellyt ynternetkonstellaasje wurdt oanlein troch SpaceX.

– Low-Earth Orbit: It gebiet fan romte binnen sa'n 2,000 kilometer boppe it ierdoerflak dêr't de measte satelliten en it International Space Station lizze.

- Droneship: In platfoarm stasjonearre yn 'e oseaan om in lâningsplak te leverjen foar de werbrûkbere raketten fan SpaceX.

boarnen:

– [Boarne 1]

– [Boarne 2]