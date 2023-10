SpaceX Stacks Starship Prototype Ahead of Test Flight

SpaceX hat de stapeling fan har lêste Starship-prototype foltôge by har foarsjenning yn Starbase, Texas, as tarieding op de twadde testflecht fan it romteskip. It bedriuw dielde foto's fan it stapelproses op sosjale media, tegearre mei it nijs dat se wurkje mei de Federal Aviation Administration (FAA) om in lansearringslisinsje te krijen.

De FAA hat koartlyn har ûndersyk ôfsletten nei Starship's earste testflecht, dy't plakfûn op april 20. Spitigernôch kaam de missy problemen op en it auto waard mei opsetsin ferneatige. Elon Musk hat lykwols oanjûn dat it lêste Starship-auto technysk klear is foar flecht, mei suksesfolle testfirings fan har motoren. SpaceX wachtet op goedkarring fan 'e FAA om troch te gean mei de lansearring.

Stean hast 400 feet heech, Starship is de grutste en machtichste raket ea oanlein. It oertreft de stuwmooglikheid fan NASA's Saturn V moanne raket. It romteskip bestiet út twa stadia - it boppeste poadium, ek wol Starship neamd, en de booster fan 'e earste etappe, bekend as Super Heavy. Beide komponinten binne ûntwurpen om folslein werbrûkber te wêzen, in krúsjale faktor yn it meitsjen fan Mars-kolonisaasje ekonomysk libbensfetber, neffens Musk.

Dit is net de earste kear dat SpaceX dit bepaalde Starship-prototype hat steapele. It team foltôge in ferlykbere operaasje krekt ferline moanne. Wylst it bedriuw foarút giet mei tariedings foar de kommende testflecht, wurkje se fierder mei de FAA om in suksesfolle lansearring te garandearjen.

boarnen:

- Federal Aviation Administration (FAA)

- SpaceX