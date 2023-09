SpaceX om Falcon 9 Rocket te lansearjen mei Starlink-satelliten

SpaceX is fan plan om in Falcon 9-raket fan 'e Vandenberg Space Force Base op moandei 11 septimber om 11:57 te lansearjen.

As de earste lansearring wurdt fertrage, SpaceX hat backup lansearring mooglikheden op tiisdei en woansdei. It bedriuw is fan doel om de earste etappe-booster fan 'e raket te lânjen op it Droneship Of Course I Still Love You yn' e Stille Oseaan, wat de 11e flecht sil wêze foar dizze bepaalde booster.

In live webcast fan 'e lansearring sil te krijen wêze op it SpaceX-profyl op X (earder Twitter) sawat fiif minuten foar opheffing.

Starlink is it ambisjeuze projekt fan SpaceX om in wrâldwide satellyt ynternetkonstellaasje te meitsjen. Dizze lytse satelliten, dy't elk sa'n 260 kg weagje, sille wurde ynset yn in lege baan om de ierde om hege snelheid, lege latency ynternetferbining oer de heule wrâld te leverjen. Mei de ynset fan 21 ekstra satelliten sil SpaceX har Starlink-float útwreidzje om har groeiende breedbân ynternettsjinst te ferbetterjen.

SpaceX's werbrûkbere Falcon 9-rakettechnology makket kosten-effektive romtelansaasjes mooglik troch de earste etappe fan 'e raket te herstellen en opnij te brûken. It bedriuw hat wichtige mylpealen berikt yn lâning en reflight fan boosters, en toant it potensjeel foar fermindere lansearringskosten en ferhege tagonklikens foar romte.

Boarnen: SpaceX