Space Exploration Company SpaceX is ynsteld om fannacht in ekstra 23 Starlink ynternetsatelliten yn in baan te lansearjen. De lansearring sil plakfine fanút Cape Canaveral Space Force Station yn Florida, in oare drokke perioade foar it bedriuw. It plande startfinster sil iepenje om 11:01 oere EDT (0401 GMT op 22 novimber), en jo kinne de live útstjoering besjen op SpaceX's akkount op X (eartiids bekend as Twitter).

As suksesfol, sil de earste etappe fan 'e Falcon 9-raket weromkomme nei de ierde, en fertikaal lâne op it drone-skip mei de namme "A Shortfall of Gravitas" yn 'e Atlantyske Oseaan, sawat 8.5 minuten nei opheffing. Dizze bepaalde booster hat in yndrukwekkend spoarrekord, nei't er brûkt is yn 15 eardere lansearrings en lânings. It hat misjes stipe lykas Starlink-flechten, lykas ek astronautmissys foar NASA, nammentlik Crew-3 en Crew-4.

Nei likernôch 65.5 minuten sille de 23 Starlink-satelliten yn in lege ierdebaan ynset wurde fanút it boppeste stadium fan de Falcon 9. Dizze ynset sil bydrage oan SpaceX's oanhâldende ynspanningen om wrâldwide ynternetdekking út te wreidzjen fia har Starlink-konstellaasje. Mei elke satellytlansearring groeit it netwurk fan orbiting satelliten, wêrtroch tagonklikens ta hege snelheid ynternettsjinsten yn ôfstân en ûnderbetsjinne gebieten tanimme.

FAQ:

F: Wat is Starlink?

A: Starlink is in satellytkonstellaasje dy't wurdt oanlein troch SpaceX om wrâldwide breedbânynternetdekking te leverjen.

F: Hoefolle Starlink-satelliten binne op it stuit yn in baan?

A: Fanôf no hat SpaceX tûzenen Starlink-satelliten ynset yn in baan.

F: Hoe wurket Starlink?

A: Starlink-satelliten wurkje troch it foarmjen fan in mesh-netwurk yn 'e romte, wêrtroch't ferbûne kommunikaasje tusken de satelliten en grûnstasjons mooglik is om ynternettsjinsten te leverjen.

F: Wêrom is it útwreidzjen fan ynternettagong wichtich?

A: It útwreidzjen fan ynternettagong hat enoarme sosjaal-ekonomyske foardielen, wêrtroch ferbining mooglik is yn gebieten dy't earder ûnderbetsjinne binne en edukative, ekonomyske en technologyske kânsen befoarderje.

F: Wêr kin ik de lansearring fan SpaceX besjen?

A: Live-útstjoerings fan SpaceX kinne wurde besjoen op har offisjele Twitter-akkount, X.

boarnen:

- [Offisjele webside fan SpaceX] (https://www.spacex.com/)

- [NASA - SpaceX Commercial Crew Program] (https://www.nasa.gov/launchamerica/)