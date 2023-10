SpaceX Falcon 9 Rocket om 21 Starlink-satelliten te lansearjen

In SpaceX Falcon 9-raket is pland om 21 Starlink ynternetsatelliten te lansearjen yn in baan fan 'e Vandenberg Space Force Base fan Kalifornje. De lansearring is ynsteld foar moarns ier hjoed, mei de raket opheffing om 3:47 am EDT. As de timing lykwols net wurket, binne d'r trije backupmooglikheden beskikber.

De lansearring sil webcasted wurde op X, eartiids bekend as Twitter, mei dekking dy't sawat fiif minuten foarôfgeand begjint. As alles giet lykas pland, sil de earste etappe fan 'e Falcon 9 feilich werom nei de ierde, lâning op it droneskip "Fansels, ik hâld fan dy" sawat 8.5 minuten nei lansearring. De earste etappe fan dizze bepaalde raket hat al 16 flechten foltôge, mar ien fan SpaceX's werbrûkrekord.

De 21 Starlink-satelliten sille sawat 9 minuten nei lansearring fan 'e Falcon 62.5's boppeste poadium ynset wurde. Dizze lansearring markeart de 75e orbitale missy foar SpaceX yn 2023, om't it bedriuw fan doel is om 100 flechten oan 'e ein fan it jier en 144 yn 2024 te berikken.

De primêre fokus fan SpaceX dit jier is it bouwen fan de Starlink megakonstellaasje, dy't as doel hat wrâldwide ynternetdekking te leverjen. Op it stuit bestiet Starlink út hast 4,900 operasjonele satelliten, en dit oantal sil trochgean te groeien yn 'e takomst.

