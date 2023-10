In SpaceX Falcon 9-raket sil 21 Starlink-satelliten lansearje nei in baan

SpaceX makket him op foar in oare raketlansearring, dizze kear om 21 Starlink ynternetsatelliten yn in baan yn te setten. De Falcon 9-raket is ynsteld om op sneon om 3:47 oere EDT fan 'e Vandenberg Space Force Base fan Kalifornje op te nimmen. As der fertragingen binne, binne backupmooglikheden beskikber tusken 4:23 oere EDT en 6:00 oere EDT.

De lansearring sil wurde streamd op SpaceX's akkount op X (eartiids bekend as Twitter) begjinnend sawat fiif minuten foar opheffing. As alles neffens plan giet, sil de earste etappe fan 'e Falcon 9 weromkomme nei de ierde en lânje op it droneskip "Fansels I Still Love You" sawat 8.5 minuten nei lansearring. Dit sil de 16e flecht markearje foar de earste etappe fan dizze bysûndere raket, mar ien flecht tekoart fan it rekord foar wergebrûk fan it bedriuw.

Nei sawat 62.5 minuten sille de 21 Starlink-satelliten ynset wurde fanút it boppeste poadium fan 'e Falcon 9. Dizze lansearring sil SpaceX's 75e orbitale missy wêze yn 2023, om't it bedriuw stribbet om har doel fan 100 flechten oan 'e ein fan it jier te berikken, en 144 flechten yn 2024.

SpaceX's Starlink-projekt hat dit jier in grutte fokus west, mei sawat 60% fan har flechten wijd oan it útwreidzjen fan 'e ynternetmegakonstellaasje. Op it stuit binne d'r hast 4,900 operasjonele satelliten yn Starlink, en dit oantal sil de kommende jierren trochgean te ferheegjen.

Boarne: SpaceX Mission Description