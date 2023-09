SpaceX taret him op foar in oare Starlink-lansearring

SpaceX makket him op foar har folgjende Starlink-lansearring fan Cape Canaveral, pland foar freedtejûn. De Starlink 6-14-missy sil in Falcon 9-raket sjen dy't maksimaal 22 ynternetsatelliten drage opstimt fan it Space Launch Complex 40 fan Cape Canaveral Space Force Station.

De waarsomstannichheden wurde foarsein geunstich te wêzen, mei in 60% kâns op goede omstannichheden oan it begjin fan it finster, tanimmend nei 85% oan 'e ein. Yn it gefal fan in 24-oere fertraging, de kâns ferbetteret nei 90%. SpaceX is fan plan om de booster yn 'e earste etappe werom te heljen, dy't har sânde flecht sil meitsje, op it droneskip A Shortfall of Gravitas yn' e Atlantyske Oseaan.

Yn termen fan lansearringsdekking hat SpaceX oankundige dat it allinich updates sil leverje oer har privee lansearringen fia har offisjele akkount op it X-platfoarm (earder Twitter). Dizze feroaring komt neidat it bedriuw lansearingsdekking fan syn lêste missy op sneintejûn oanbean fan Kennedy Space Center op X, krekt minuten foar opheffing.

Wylst SpaceX in hege lansearringskoers bliuwt, is it de muoite wurdich op te merken dat dit dit jier de 47e lansearring fan 'e Space Coast sil wêze, mei hast allegear útfierd troch SpaceX. United Launch Alliance (ULA) is ynsteld om allinich har twadde lansearring fan it jier op sneontemoarn te hawwen mei in Atlas V-raket op in missy foar it National Reconnaissance Office en Space Force. De oare lansearring fan Space Coast dit jier waard útfierd troch Relativity Space yn maart.

Ynklusyf lansearringen fan har fasiliteiten yn Kalifornje, SpaceX is op koers om 90 lansearringen foar it jier te oerwinnen. Dizze lansearring sil har 63e orbitalflecht markearje yn 2023, al boppe it foarige rekord fan 61 ynsteld yn 2022. It is wichtich om te notearjen dat dizze telling de mislearre besykjen op 20 april fan har Starship en Super Heavy net omfettet fan har Texas-testlansearring fasiliteit. SpaceX hat lykwols in oar steapele Starship wachtet op goedkarring fan 'e Federal Aviation Administration foar in oare lansearpoging.

Definysjes:

- Falcon 9: In twa-poadium-to-orbit medium-lift lansearringsauto ûntwikkele en produsearre troch SpaceX.

- Starlink: SpaceX's satellytkonstellaasjeprojekt mei as doel wrâldwide breedbândekking te leverjen.

- Droneship: In autonoom skip dat wurdt brûkt troch SpaceX foar it lânjen en herstellen fan raketten op see.

- United Launch Alliance (ULA): In gearwurkingsferbân tusken Boeing en Lockheed Martin dy't tsjinsten foar romtestart leveret.

- Atlas V: In lansearauto ûntwikkele troch ULA.

- National Reconnaissance Office (NRO): In Amerikaanske regearingsorganisaasje ferantwurdlik foar it ûntwerp, oanwinst, lansearring en eksploitaasje fan yntelliginsjesatelliten.

- Space Force: In tûke fan 'e Armed Forces fan' e Feriene Steaten ferantwurdlik foar romteoarlochsfiering.

