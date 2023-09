SpaceX Falcon 9 Rocket te lansearjen foar rekord 17e kear

In SpaceX Falcon 9-raket is ynsteld om skiednis te meitsjen troch fannacht foar de 17e kear te lansearjen. De raket sil 22 fan SpaceX's Starlink ynternetsatelliten drage. De lansearring is pland om plak te nimmen fan Cape Canaveral Space Force Station yn Florida om 10:47 oere EDT. Sjoggers kinne it evenemint live besjen fia SpaceX's akkount op X.

As alles neffens plan giet, sil de earste etappe fan 'e Falcon 9 nei 8.5 minuten werom nei ierde en lânje op in SpaceX drone-skip dat op see stasjonearre is. Dit sil de 17e suksesfolle opheffing en lâning markearje foar dizze bepaalde Falcon 9-booster, en in nije mylpeal ynstelle foar herbrûkberens fan raketten. Op it stuit hawwe mar twa Falcon 9-boosters 16 flechten berikt.

De 22 Starlink-satelliten oan board fan 'e raket sille sawat 62.5 minuten nei lansearring yn in lege ierdebaan ynset wurde. Dizze lansearring sil ek bydrage oan in oar rekord foar SpaceX, om't it har 65e orbitale missy fan it jier sil wêze, en har foarige rekord fan 61 set yn 2022 oertreffe.

SpaceX hat dit jier primêr rjochte op it útwreidzjen fan de Starlink megakonstellaasje, dy't op it stuit bestiet út mear as 4,700 operasjonele satelliten. It bedriuw is lykwols fan plan dit oantal troch te gean, om't se tastimming hawwe om 12,000 Starlink-satelliten te lansearjen en hawwe oanfrege foar goedkarring foar in ekstra 30,000.

Mei elke suksesfolle lansearring en lâning toant SpaceX it belang en potensjeel fan herbrûkberens fan raketten. Wylst se de grinzen fan romtetechnology trochsette, sjocht de takomst fan romteferkenning helderder dan ea.

boarnen:

- SpaceX missy beskriuwing

- SpaceX's akkount op X (earder Twitter)