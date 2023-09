In Falcon 9 raket mei súkses lansearre út Vandenberg Space Force Base op moandei nacht, markearje de tredde opheffing fan septimber. De raket, dy't ta SpaceX heart, droech 21 Starlink-satelliten as ûnderdiel fan 'e missy fan it bedriuw om wrâldwide ynternettsjinst te leverjen. SpaceX is fan doel om ynternettagong te ferbetterjen yn gebieten wêr't it ûnbetrouber of net beskikber wie.

De ynset fan de satelliten waard ferwachte om sawat in oere nei it opstappen te foarkommen. De earste faze booster fan 'e raket, dy't al 11 kear flein hie, kaam mei súkses telâne op it droneskip dat yn' e Stille Oseaan pleatste.

Krekt foar de lansearring kundige Telesat, in Kanadeesk bedriuw, in multi-launch oerienkomst oan mei SpaceX foar misjes fan sawol Vandenberg as Florida. Telesat hat 14 lansearringen kocht op 'e Falcon 9-raket, elk mei maksimaal 18 Telesat Lightspeed-satelliten per lansearring nei leech-ierde baan. De lansearringskampanje fan Telesat is ynsteld om te begjinnen yn 2026, mei wrâldwide tsjinst bedoeld foar 2027.

It Telesat Lightspeed-netwurk sil wrâldwiid hege-snelheid gegevensferbiningen leverje, heul feilige ferbiningen, en breedbânferbining mei lege latency. Ferline moanne tekene Telesat in kontrakt mei MDA Ltd. om te tsjinjen as de wichtichste satellytkontrakteur.

De presidint en CEO fan Telesat, Dan Goldberg, spruts fertrouwen út yn 'e betrouberens en hege startkadens fan SpaceX, en stelde dat se in geweldige partner sille wêze by it lansearjen fan Telesat Lightspeed. SpaceX-presidint en Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell, spruts grutskens út foar it lansearjen fan Telesat's konstellaasje en de útwreiding fan ferbiningsmooglikheden foar klanten oer de heule wrâld.

De lansearring fan raket profitearret net allinich SpaceX, mar biedt ek wurkgelegenheidsmooglikheden foar arbeiders en bringt bemanningsleden nei de Sintrale Kust, en stimulearret de pleatslike ekonomy.

Neist dizze resinte lansearring lansearre Vandenberg earder yn 'e moanne in Falcon 9-raket dy't militêre satelliten yn' e baan brocht foar de US Space Force Space Development Agency.

