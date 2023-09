SpaceX om in oare partij Starlink-satelliten te lansearjen

SpaceX is tariede op in oare lansearring fan har Starlink ynternetsatelliten, pland om tiisdei begjin te plakfine. De Falcon 9-raket fan it bedriuw sil om 2:57 oere EDT fan 'e Vandenberg Space Force Base fan Kalifornje ophelje. De lansearring sil live wurde útstjoerd op 'e webside fan SpaceX, mei dekking dy't begjint fiif minuten foar opheffing.

Dit sil de 11e lansearring en lâning wêze foar de Falcon 9's earste faze booster, dy't ferwachte wurdt werom te gean nei de ierde en te lânjen op it droneship fan it bedriuw yn 'e Stille Oseaan sawat 8.5 minuten nei lansearring. De boppeste etappe fan 'e Falcon 9 sil de Starlink-satelliten sawat 62 minuten nei opheffing ynsette.

Op dit stuit binne d'r al mear as 4,600 operative Starlink-satelliten yn 'e baan, neffens astrofysikus Jonathan McDowell. SpaceX is fan plan dit oantal yn 'e takomst te ferheegjen nei safolle as 42,000. De Starlink-konstellaasje hat as doel om wrâldwide breedbânynternetdekking te leverjen, foaral yn ôfstân en ûnderbetsjinne gebieten.

Dizze lansearring markeart SpaceX's 64e foar dit jier, en oertreft syn rekord-ynstelling 61 lansearringen fan it foarige jier. It bedriuw hat yn 2023 oan 'e foargrûn west fan romtemisjes, mei de mearderheid fan har lansearringen wijd oan it útwreidzjen fan har Starlink-megakonstellaasje.

