SpaceX kundiget lansearring fan Falcon 9 Rocket iere moarn oan

SpaceX hat in oankommende lansearring oankundige fan Vandenberg Space Force Base. It bedriuw is rjochte op 12:47 oere op 21 oktober foar de lansearring fan in Falcon 9-raket fan SLC-4E. It doel fan dizze lansearring is om 21 Starlink-satelliten yn te setten nei in leech-ierde baan.

Yn it gefal dat de lansearring net kin trochgean lykas pland, SpaceX hat trije backupmooglikheden identifisearre tusken 1:23 oere en 3 oere foar werplanning. Derneist binne d'r seis ekstra mooglikheden foar reservekopy beskikber fanôf 11:26 oere sneon oant 2:50 oere snein.

Foar belangstellenden sil in live webcast fan SpaceX sawat fiif minuten foar de lansearring tagonklik wêze. Dit sil sjoggers real-time updates leverje en se kinne tsjûgje fan 'e missy as it ûntwikkelt.

It is de muoite wurdich op te merken dat de booster dy't dizze missy sil stypje is 15 kear brûkt yn eardere lansearringen. Nei poadiumskieding wurdt ferwachte dat de earste etappe fan 'e raket sil lânje op it Of Course I Still Love You Droneship yn' e Stille Oseaan. Dizze werbrûkberens is in wichtige mylpeal yn SpaceX's ynspanningen om de kosten fan romteferkenning te ferminderjen en it duorsumer te meitsjen.

Wat lokale ynfloed oanbelanget, wurdt ferwachte dat gjin sonyske booms sille wurde heard tidens dizze lansearring. Dit is goed nijs foar ynwenners yn 'e buert, om't sonyske booms fersteurend en ferrassend kinne wêze.

Oer it algemien fertsjintwurdiget dizze lansearring fan 'e iere moarn troch SpaceX in oare stap foarút yn' e oanhâldende missy fan it bedriuw om har wrâldwide satellytynternetnetwurk te ûntwikkeljen en út te wreidzjen.

Definysjes:

- Falcon 9 raket: In twa-staps orbitaal lansearingsauto ûntwikkele troch SpaceX. It is ûntworpen foar it betroubere en feilich ferfier fan satelliten en ladingen yn 'e romte.

- Starlink-satelliten: In konstellaasje fan lytse satelliten ynset troch SpaceX mei it doel om wrâldwide breedbândekking te leverjen.

- Fansels hâld ik noch fan dy Droneship: In autonoom droneskip dat wurdt brûkt troch SpaceX foar it lânjen en herstellen fan raketboosters op see.

Boarne: SpaceX (gjin URL opjûn)