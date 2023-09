SpaceX berikt rekord 50e lansearring fan it jier

SpaceX hat in nije mylpeal berikt troch har 50e lansearring fan it jier mei súkses te foltôgjen, de Space Coast te ferljochtsjen mei de fûle opstân fan 'e Falcon 9-raket. Dizze missy markearre ek de 17e flecht fan 'e booster, en sette in nij rekord foar it bedriuw. De Falcon 9 raket lansearre fan Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40, mei 22 fan SpaceX's Starlink-satelliten.

De booster brûkt foar dizze missy hat in yndrukwekkende flecht skiednis, earder lansearre op ferskate misjes ynklusyf GPS III-3, Turksat 5A, en ferskate Starlink misjes. It lâne mei súkses op it droneskip A Short Fall of Gravitas yn 'e Atlantyske Oseaan. SpaceX hat dit jier de driuwende krêft west efter de measte lansearringen fan 'e Space Coast dit jier, mei United Launch Alliance en Relativity Space dy't mar in pear fan' e oerbleaune lansearrings rekkenje.

Njonken de 37 lansearringen fan Cape Canaveral hat SpaceX ek 10 lansearringen fan Kennedy Space Center foltôge, ynklusyf alle trije minsklike romteflechten út 'e FS dit jier. It bedriuw hat plannen foar ferskate mear Falcon 9 misjes en op syn minst ien Falcon Heavy lansearring folgjende moanne. As alles giet lykas pland, is de Space Coast op koers om har foarige rekord fan 57 lansearringen yn in jier te oertsjûgjen, ynsteld yn 2022.

Sûnt de earste suksesfolle lansearring fan SpaceX yn 2008, is it bedriuw de meast produktive lansearing-oanbieder wurden yn 'e sektor. Dizze lêste suksesfolle lansearring bringt SpaceX's totale oantal suksesfolle lansearringen op 265 oer syn Falcon 1, Falcon 9, en Falcon Heavy raketten. Opmerklik hat it bedriuw ek 227 suksesfolle lânings en 199 wergebrûk fan raketboosters berikt. Yn ferliking hat United Launch Alliance 157 lansearringen útfierd sûnt syn oprjochting yn 2006.

Wylst SpaceX de lieding nimt yn lansingsfrekwinsje, is Rocket Lab de folgjende drokste lansearferliener, hoewol mei lytsere raketten. Nettsjinsteande in tebekgong mei in lansearpoging earder dizze wike dy't resultearre yn in ferlies fan lading, wie Rocket Lab op koers west om dit jier 15 lansearringen te foltôgjen. It bedriuw ûndersiket op it stuit de oarsaak fan it probleem en wurket mei de Federal Aviation Administration.

Oer it algemien is de resinte lansearring fan SpaceX in testamint fan it oanhâldende súkses en ynset fan it bedriuw foar it fuortsterkjen fan romteferkenning. Mei mear lansearringen pland foar de rest fan it jier, bliuwt SpaceX grinzen ferdriuwe en opnij definiearje wat mooglik is yn it ryk fan romtetechnology.

