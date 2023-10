SpaceX fiert Starship Engine Test foar Deorbit Burn

SpaceX bliuwt foarútgong meitsje mei syn Starship-romteskip, om't it ien fan 'e Raptor-motoren op har Ship 26 Starship-prototype opsloech. De test, bekend as in ienmotor statysk fjoer, waard útfierd om in flecht-like opstart te demonstrearjen foar in Starship deorbit burn. De fideo fan 'e brân waard dield troch SpaceX op X (eartiids bekend as Twitter).

It Starship is SpaceX's ambisjeuze djippe-romteferfiersysteem, besteande út de Super Heavy earste-stage booster en it boppeste-stage romteskip bekend as Starship. Oandreaun troch SpaceX's Raptor-motor, mei 33 motoren foar Super Heavy en seis foar Starship, binne beide eleminten ûntworpen om folslein opnij te brûken. It proses fan wergebrûk omfettet deorbitbrânen en oare motorfirings om Starship-auto's feilich werom nei de ierde werom te bringen nei opheffing.

Hoewol't Starship noch gjin feilige lânings hat útfierd nei romtemisjes, is it noch yn ûntwikkeling. It auto hat mar ien folslein steapele liftoff ûnder de riem hân, wat in testflecht wie yn april fan dit jier. Dizze flecht einige yn in kontrolearre detonaasje troch ferskate problemen dy't koart nei lansearring tsjinkamen.

SpaceX is no klear foar de twadde Starship-testflecht, dy't in Super Heavy sil belûke mei de namme Booster 9 en it boppeste stadium fan Ship 25. Beide auto's hawwe statyske brântests ûndergien en binne technysk ree om te fleanen. Foardat de lansearring lykwols kin barre, moat SpaceX in lansearringslisinsje krije fan 'e US Federal Aviation Administration om regeljouwingshindernissen te oerwinnen.

Oer it algemien betsjuttet SpaceX's resinte motortest foar it Starship-prototype wichtige foarútgong yn 'e ûntwikkeling fan' e folgjende generaasje romteskip. Mei syn fokus op werbrûkberens, hat it Starship grut potensjeel foar revolúsjonearjen fan djippe romtereizen.

Definysjes:

- Deorbit burn: In manoeuvre dat brûkt wurdt om it trajekt fan in romteskip te fertragen en te feroarjen om de sfear fan 'e ierde wer yn te gean.

- Raptor-motor: In floeibere raketmotor ûntwikkele troch SpaceX, bekend om syn hege prestaasjes en fermogen om te operearjen yn 'e romte en op oare himellichems.

