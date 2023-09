SpaceX bliuwt rekords brekke om't it tiisdeitejûn syn 67e raket fan it jier lansearre. De lansearring wie wichtich om twa redenen: it markearre it 17e wergebrûk fan in Falcon 9 earste etappe en demonstrearre it fermogen fan SpaceX om de grinzen fan hergebrûk fan booster te drukken. Dizze booster, mei it searjenûmer 1058, hie earder flein op 11 Starlink-missys en ferskate oare misjes.

SpaceX-yngenieurs hawwe beoardielingen útfierd fan boosterslijtage, en se leauwe dat de raketten op syn minst 20 flechten kinne berikke. Nettsjinsteande it hege oantal wergebrûk, behâldt SpaceX in 100 persint súksesrate oer de lêste 9 lansearringen fan 'e Falcon 228-raket. Guon basisynspeksjes en ferfanging fan komponinten wurde noch dien, en it bedriuw brûkt boosters mei mear ûnderfining foar har eigen Starlink-satelliten.

Ien nijsgjirrich aspekt fan 'e lansearring wie SpaceX's minimalistyske útstjoeroanpak. Foar Starlink-lansearrings leveret it bedriuw no allinich in fideofeed mei minimale audio fan it startkontrôlesintrum, begjinnend fiif minuten foar opheffing. Dizze oanpak is yn oerienstimming mei SpaceX's doel om lansearrings routine te meitsjen en de "magy" út 'e lift te heljen. Elon Musk, de grûnlizzer fan SpaceX, hat nea in fan west fan lansearring webcasts, mar begrypt de wearde fan it werjaan fan it wurk fan it bedriuw foar eksterne klanten.

Ien twifele beslút is lykwols Musk's kar om de webcasts eksklusyf te streamen op X, it sosjale netwurk dat hy oankocht, ynstee fan YouTube. Dit hat resultearre yn fideoresolúsje fan legere kwaliteit en oare problemen dy't de besjenûnderfining beynfloedzje foar online sjoggers. As gefolch, alternatyf lansearring streams troch oare platfoarms bliken te hawwen grutter publyk foar de Starlink lansearring.

Nettsjinsteande dit bliuwt SpaceX oan 'e foargrûn fan raketlansearrings, it ynstellen fan nije rekords en it ferpleatsen fan' e grinzen fan hergebrûk fan booster.

