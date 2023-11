Nij ûndersyk suggerearret potinsjeel foar reproduksje fan sûchdieren yn 'e romte

Yn in baanbrekkende stúdzje hawwe ûndersikers fan 'e Universiteit fan Yamanashi's Advanced Biotechnology Center en it Japan Aerospace Space Agency (JAXA) mei súkses mûsembryo's yn 'e romte op 'e International Space Station (ISS) groeid. De embryo's ûntwikkelen normaal ûnder mikrogravity-omstannichheden, wat oanjout dat fuortplanting yn 'e romte ek in mooglikheid wêze kin foar minsken. De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn it wittenskiplike tydskrift iScience.

Mei help fan in raket waarden beferzen mûsembryo's nei it ISS stjoerd yn augustus 2021. Ienris yn 'e romte waarden de embryo's mei in spesjaal apparaat ûntdocht en mochten se fjouwer dagen op it romtestasjon groeie. Opfallend is dat dizze embryo's har ûntwikkele ta blastozysten, dat binne de iere sellen dy't úteinlik ûntwikkelje ta in foetus en placenta.

It gebrek oan swiertekrêft yn 'e romte hie gjin signifikante ynfloed op' e normale ûntwikkeling fan dizze embryo's. De ûndersikers analysearren it DNA en genen fan 'e embryo's en fûnen gjin signifikante feroaringen yn ferliking mei embryo's ûntwikkele op ierde. Dit suggerearret dat de unike betingsten fan romte net ynterferearje mei de iere stadia fan sûchdierûntwikkeling.

Hoewol dit ûndersyk in grutte stap foarút is, binne fierdere eksperiminten nedich om de leefberens fan fuortplanting yn 'e romte te befestigjen. De folgjende faze fan dizze stúdzje omfettet it transplantearjen fan de blastozysten dy't ûntwikkele binne yn mikrogravity yn mûzen om te bepalen as se berte kinne.

De gefolgen fan dit ûndersyk binne wichtich foar takomstige romteferkenning en potensjele kolonisaasjemissys. Om't it Artemis-programma fan NASA fan doel is om minsken werom te stjoeren nei de Moanne en úteinlik nei Mars, is it essinsjeel om te begripen hoe't reproduksje yn 'e romte kin foarkomme foar lange-termyn romtebewenning.

Dizze stúdzje iepenet nije mooglikheden foar minsklike romtekolonisaasje en stipet it idee dat minsken potensjeel bloeiende mienskippen kinne oprjochtsje bûten de grinzen fan 'e ierde. Mear ûndersyk is lykwols nedich om de effekten fan langere bleatstelling oan mikrogravity op 'e algemiene sûnens fan neiteam dy't yn romte berne binne folslein te begripen.

FAQ:

F: Wat wiene de wichtichste befinings fan 'e stúdzje?

A: De wichtichste fynst fan 'e stúdzje wie dat mûsembryo's normaal ûntwikkele yn mikrogravity-omstannichheden op it International Space Station.

F: Wat binne blastozysten en wêrom binne se wichtich yn dizze stúdzje?

A: Blastocysts binne iere sellen dy't ûntwikkelje ta in foetus en placenta. Yn dizze stúdzje lit de ûntwikkeling fan blastozysten yn mikrogravity-omstannichheden sjen dat iere sûchdierûntwikkeling yn 'e romte kin foarkomme.

F: Hokker organisaasjes hawwe de stúdzje útfierd?

A: De stúdzje waard útfierd troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan Yamanashi's Advanced Biotechnology Center en it Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

F: Wat binne de gefolgen fan dit ûndersyk foar takomstige romteferkenning en kolonisaasje?

A: Dit ûndersyk suggerearret it potensjeel foar reproduksje fan sûchdieren yn 'e romte, wat krúsjaal is foar lange-termyn romtebewenning en kolonisaasjemissys nei de moanne en Mars.

F: Hokker fierdere eksperiminten binne nedich om de leefberens fan fuortplanting yn 'e romte te befestigjen?

A: Fierdere eksperiminten befetsje it transplantearjen fan blastozysten ûntwikkele yn mikrogravity yn mûzen om te bepalen as se berte kinne. Dit sil befêstigje oft reproduksje is folslein libbensfetber yn romte.