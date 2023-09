Identifikaasje fan lege massa, brede line AGN yn it iere universum

Supermassive swarte gatten (SMBH's) binne in mienskiplik skaaimerk yn it sintrum fan massive stjerrestelsels. De oarsprong fan dizze massive swarte gatten yn it iere universum bliuwt lykwols in mystearje. Ien teory suggerearret dat SMBH's groeiden út lytsere progenitors troch massa te sammeljen fia har accretion disks. Dizze lytsere swarte gatten, bekend as "sieden", hawwe massa's fan 100 oant mear as 100,000 kear de massa fan 'e sinne. Mar by it observearjen fan de ierste SMBH's, hawwe ûndersikers massa's fûn fan sawat in miljard kear de massa fan 'e sinne. Dizze waarnimmings binne bias foar de meast ljochte kwasaren, dus hoe kinne wy ​​de swakkere kwasaren en swarte gatten mei legere massa fine dy't yn it iere universum bestean kinne?

Undersikers wenden har ta de James Webb Space Telescope (JWST) om dizze útdaging te oerwinnen. Mei help fan de gefoelichheid fan 'e JWST by near-ynfraread golflingten, identifisearre in resinte stúdzje twa aktive galaxy kearnen (AGN) by redshift z>5, sawat in miljard jier nei de Oerknal. Dizze AGN, bekend as CEERS 2782 en CEERS 746, waarden identifisearre troch NIRSpec-spektroskopy fan it programma Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Troch de spektra fan dizze AGN te studearjen, koene de ûndersikers wichtige emisjelinen analysearje en bepale dat beide objekten brede AGN binne. De auteurs brûkten line-ferhâldingsdiagrammen om ûnderskied te meitsjen tusken AGN en stjerfoarmjende stjerrestelsels. Dizze diagrammen wiene lykwols net yn steat om CEERS 2782 en CEERS 746 definityf te klassifisearjen fanwegen har hege redshift en lege metalliciteit. Derneist berekkenen de auteurs de massa fan 'e supermassive swarte gatten yn it sintrum fan dizze AGN mei de Hα-emisjeline. Obscuration troch gas en stof kin beynfloedzje dizze mjittingen, mooglik ûnderskatte de swarte gat massa.

De ûntdekking fan CEERS 2782 en CEERS 746 helpt de kloof te brêgen tusken waarnimmings fan pleatslike AGN en kwasars mei hege redshift. Dizze swakke, hege redshift AGN jouwe weardefolle ynsjoch yn it iere universum en de foarming fan supermassive swarte gatten. Wylst de James Webb Space Telescope trochgiet mei it ûntbleatsjen fan mear ferburgen meunsters yn 'e kosmos, kinne wy ​​gau de mystearjes ûntdekke om' e oarsprong fan dizze massive himelske objekten.

boarnen:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Hidden Little Monsters: Spectroscopic Identification of Low-Mass, Broad-Line AGN at z>5 with CEERS." The Astrophysical Journal Letters, Volume 919, Nûmer 1 (2021).

- Ofbylding boarne: figuer 1 en figuer 2 út it publisearre papier.