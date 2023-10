Diamanten iepenbierje geheimen fan 'e evolúsje fan' e ierde

In resinte stúdzje hat bliken dien dat diamanten weardefolle ynsjoch kinne biede yn 'e evolúsje fan' e ierde. As it hurdst bekende natuerlike mineraal hawwe diamanten de mooglikheid om ekstreme omstannichheden te wjerstean, ynklusyf de skepping en ferneatiging fan superkontininten. De ûndersikers rjochte har op "superdjippe" diamanten dy't miljoenen jierren lyn waarden foarme ûnder it superkontinint Gondwana, begroeven djip ûnder it ierdoerflak.

Dizze unike diamanten jouwe wichtige oanwizings oer de formaasje, stabilisaasje en beweging fan superkontininten, en smyt ljocht op 'e "superkontinintsyklus" dreaun troch plaattektonika. Dizze syklus is lestich te studearjen troch tradisjonele middels, om't de oseaankoarste relatyf jong is en de kontinintale koarste beheinde ynformaasje biedt oer djippe geologyske prosessen.

De stúdzje befette it analysearjen fan de diamanten en har lytse silikaat- en sulfide-ynklusjes mei in searje gemyske analyzes, ynklusyf isotopyske analyze. Dêrtroch koe de ûndersikers de diamanten datearje, wat bliken die dat se tusken 650 en 450 miljoen jier lyn ûntstienen, ûnder de basis fan Gondwana, doe't it superkontinint de Súdpoal besloech.

De ûndersikers ûntdutsen dat doe't de diamanten foarme, de rotsen dy't se binnen wiene, driuwend waarden en waarden neist subdukt mantelmateriaal nei de basis fan Gondwana ferfierd, wêrtroch it superkontinint fan ûnderen útwreide. Yn 'e rin fan' e tiid, doe't Gondwana útinoar begon te brekken, waarden de diamanten nei it ierdoerflak brocht yn heftige fulkaanútbarstings dy't barde yn wat no Brazylje en West-Afrika is.

Dizze befiningen jouwe oan dat de diamanten "plakken" wiene oan 'e basis fan Gondwana en migrearre mei ferskate fragminten fan it superkontinint doe't it splitst. De stúdzje beljochtet it belang fan superdjippe diamanten by it begripen fan kontinintfoarming en de evolúsje fan ierde. Kontininten spylje in krúsjale rol by it stypjen fan it libben op ús planeet, en ûndersyk op dit fjild helpt ús te begripen hoe't kontininten foarmje, evoluearje en bydrage oan 'e unike skaaimerken fan 'e ierde.

De stúdzje waard publisearre yn it tydskrift Nature.

boarnen:

- Natuer