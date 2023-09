Curiosity Rover bliuwt syn ferkenning op Mars

De Curiosity-rover, ynset troch NASA op Mars, begjint in oar wykein fan ferkenning. De rover sil meidwaan oan in ferskaat oan wittenskiplike aktiviteiten, en profitearje fan 'e kâns foar close-up stúdzje fan it lânskip fan Mars.

It wykeinplan omfettet kontaktwittenskip op 'e earste sol, in ryd op' e twadde sol, en wittenskip op ôfstân op 'e tredde sol. Dit patroan fan aktiviteiten is werhelle op ferskate wykeinen yn 'e heule reis fan Curiosity, mar it hieltyd feroarjende terrein soarget derfoar dat d'r altyd wat nijs is te ûntdekken.

De earste sol sil it analysearjen fan twa doelen yn 'e buert fan' e rover befetsje. It earste doel, mei de namme 'Hydra', sil wurde boarstele mei it Dust Removal Tool (DRT) foardat it ûndersocht wurdt troch de Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) en de Mars Hand Lens Imager (MAHLI). It twadde doel, neamd 'Dodoni', is in ferhege resistinte funksje dy't ek sil wurde studearre troch APXS en MAHLI.

Derneist sille de ynstruminten foar Chemistry and Camera (ChemCam) en Mast Camera (Mastcam) trochgean mei it dokumintearjen fan 'e boppeste Gediz Vallis Ridge, en ek studearje in oare tichtby lizzende grûn mei de namme 'Thassos' mei Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam sil ek de Orinoco-butte observearje en in laach blok neamd 'Rouskio'.

De twadde sol sil rjochtsje op pre-drive wittenskiplike aktiviteiten, ynklusyf LIBS-analyse fan in donkere ader op itselde blok as Thassos, mozaïken dy't opfettings fan 'e eastlike kraterrâne fange, en observaasjes fan' e tichtby lizzende wurkromte en in oar resistint doel neamd 'Milos'. Omjouwingssensors sille ek stofduvelaktiviteit kontrolearje en atmosfearyske opaciteit mjitte.

De tredde sol sil op ôfstân wittenskiplike observaasjes belûke, lykas in stofduvelûndersyk en in middeis suprahorizon wolkefilm. ChemCam sil syn Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) software brûke om in doel te selektearjen foar ôfbylding. Nijsgjirrigens sil ek in iere moarns atmosfearyske karakterisearring útfiere.

Wylst Curiosity syn hobbelige reizen trochgiet oer it lânskip fan Mars, ferwachtsje wittenskippers entûsjast de weardefolle gegevens en bylden dy't it sil trochgean te leverjen foar de oanhâldende ferkenning fan ús buorplaneet.

boarnen:

- NASA / JPL-Caltech - Ofbyldingskredyt: NASA / JPL-Caltech - Dit boarneartikel levere de ynformaasje oer it wykeinplan fan Curiosity op Mars.

- Definysjes fan termen:

- Sol: in dei fan Mars, dat is it lykweardich fan 24 oeren en 39 minuten op ierde.

- Kontaktwittenskip: wittenskiplike aktiviteiten dy't direkt fysyk kontakt mei it oerflak fan 'e Mars belûke, lykas poetsen of boarjen.

- APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, in ynstrumint op Curiosity dat wurdt brûkt om de elemintêre gearstalling fan rotsen en boaiem te bepalen.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, in kamera op Curiosity dy't ôfbyldings mei hege resolúsje kin fange fan rotsen en boaiem fan Mars.

- ChemCam: Skiekunde en kamera-ynstrumint, dat laser-induzearre plasmaspektroskopie brûkt om de gearstalling fan rotsen en boaiem fan in ôfstân te analysearjen.

- Mastcam: Mast Camera, in kamerasysteem op Curiosity dat panoramyske en stereoskopyske bylden leveret fan it oerflak fan Mars.

- LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, in technyk brûkt troch ChemCam om de gearstalling fan rotsen en boaiem te analysearjen.

- ENV: Omjouwingssensors op Curiosity dy't atmosfearyske omstannichheden en oare omjouwingsfaktoaren mjitte.

- AEGIS: Autonome Exploration for Gathering Increased Science, software brûkt troch ChemCam om autonoom ôfbyldingsdoelen te selektearjen.