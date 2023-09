Nij artikel: Wittenskippers en yngenieurs wurkje oan Mars Exploration

Op it mêd fan Mars-ferkenning wurkje d'r in protte wittenskippers en yngenieurs gear om de mystearjes fan 'e Reade Planeet te ûntdekken. Dizze persoanen komme út ferskate ynstellingen en organisaasjes, elk mei har eigen saakkundigens en bydragen.

Ien sa'n wittenskipper is Elena Amador-French, in koördinator fan Science Operations by NASA / JPL yn Pasadena, CA. Se spilet in krúsjale rol by it plannen en útfieren fan 'e wittenskiplike operaasjes fan Mars-rovers. In oare wittenskipper, Ryan Anderson, is in planetêre geolooch by USGS yn Flagstaff, AZ. Hy rjochtet him op it bestudearjen fan de geology fan Mars en it begripen fan har ferline en hjoeddeistige prosessen.

Planetêre geolooch Mariah Baker, by it Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum yn Washington, DC, is spesjalisearre yn 'e stúdzje fan oare wrâldske rotsen en mineralen. Michael Battalio, in Planetary Climatologist oan Yale University yn New Haven, CT, ûndersiket de klimaatpatroanen en prosessen op Mars.

Keri Bean, in Rover Planner Deputy Team Lead by NASA / JPL yn Pasadena, CA, helpt by it plannen fan de bewegingen en aktiviteiten fan Mars rovers. Kristen Bennett is in planetêre geolooch by USGS yn Flagstaff, AZ, dy't de geologyske skaaimerken fan Mars bestudearret.

It team by NASA/JPL omfettet ek planetêre geologen Fred Calef en Abigail Fraeman, dy't har ekspertize bydrage by it analysearjen fan it oerflak en de rotsen fan Mars. Brittney Cooper, in atmosfearyske wittenskipper oan 'e York University yn Toronto, Ontario, Kanada, rjochtet him op it bestudearjen fan de sfear en waarpatroanen op Mars.

Sean Czarnecki, in planetêre geolooch oan 'e Arizona State University yn Tempe, AZ, studearret de geologyske skiednis en gearstalling fan Mars. Lauren Edgar, in planetêre geolooch by USGS yn Flagstaff, AZ, ûndersiket de geology en stratigrafy fan Mars.

Oare wittenskippers en yngenieurs belutsen by Mars-ferkenning omfetsje Christopher Edwards fan 'e Northern Arizona University, Samantha Gwizd fan' e Universiteit fan Tennessee, Ken Herkenhoff fan USGS yn Flagstaff, AZ, en Evan Hilgemann fan NASA/JPL yn Pasadena, CA. Se drage elk unyk ynsjoch by yn ferskate aspekten fan Mars 'geology en planning fan rover-operaasjes.

Atmosfearwittenskipper Alex Innanen fan York University en Scott Guzewich fan NASA/GSFC yn Greenbelt, MD, studearje de sfear fan Mars en har ynteraksjes mei it oerflak. Rachel Kronyak, in planetêre geolooch by NASA / JPL yn Pasadena, CA, is belutsen by it ûndersyk fan 'e geologyske skiednis en prosessen op Mars.

Michelle Minitti fan Framework yn Silver Spring, MD, Natalie Moore fan Malin Space Science Systems yn San Diego, CA, en Claire Newman fan Aeolis Research yn Pasadena, CA, drage ek har ekspertize by oan de ferkenning fan Mars.

Oanfoljende wittenskippers en yngenieurs dy't wurkje oan Mars-ferkenning omfetsje Catherine O'Connell-Cooper en Lucy Thompson fan 'e Universiteit fan Nij Brunswyk yn Fredericton, Nij-Breunswyk, Kanada, Melissa Rice fan' e Western Washington University yn Bellingham, WA, en Mark Salvatore fan 'e Northern Arizona University yn Flagstaff, AZ.

Boppedat, Susanne Schwenzer fan The Open University yn Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe fan NASA/JPL yn Pasadena, CA, Dawn Sumner fan de University of California Davis yn Davis, CA, en Vivian Sun fan NASA/JPL yn Pasadena, CA, allegear drage har ekspertize yn planetêre geology by oan de stúdzje fan Mars.

Scott VanBommel, in Planetary Scientist oan de Washington University yn St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, de MSL Project Scientist by NASA/JPL yn Pasadena, CA, en geochemist Roger Wiens fan LANL yn Los Alamos, NM, spylje in wichtige rol by it analysearjen fan gegevens en ynterpretearje de befinings fan Mars misjes.

Sharon Wilson, in Planetary Geolooch by it Centre for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum yn Washington, DC, Alivia Eng, in Graduate Student by Georgia Tech yn Atlanta, GA, en Remington Free, in Operations Systems Engineer by NASA / JPL yn Pasadena, CA, drage allegear by oan Mars-ferkenningspogingen.

As lêste, Emma Harris, in Graduate Studint oan it Natural History Museum yn Londen, UK, Conor Hayes, in Graduate Studint oan 'e York University yn Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, in Graduate Student oan' e Washington University yn St. Louis, MO, en Deborah Padgett, de OPGS Task Lead by NASA / JPL yn Pasadena, CA, diele harren ekspertize yn ferskate aspekten fan Mars ferkenning.

Dizze wittenskippers en yngenieurs gearwurkje om ús begryp fan Mars te befoarderjen, syn geology, klimaat, sfear en potensjeel te ferkennen foar ferline as hjoeddeistich libben. Troch har gearwurking en tawijing bliuwe se de geheimen fan 'e Reade Planeet ûntsluten.

boarnen:

- Elena Amador-Frânsk, koördinator fan wittenskiplike operaasjes; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, Planetary Geolooch; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, planetêre geolooch; Sintrum foar Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Michael Battalio, Planetary Climatologist; Yale University; New Haven, CT

- Keri Bean, Rover Planner Deputy Team Lead; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

- Fred Calef, Planetary Geolooch; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, atmosfearyske wittenskipper; York University; Toronto, Ontario, Kanada

- Sean Czarnecki, planetêre geolooch; Arizona State University; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, planetêre geolooch; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, Planetary Geolooch; Noardlike Arizona University; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Planetary Geolooch; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich, atmosfearyske wittenskipper; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, planetêre geolooch; Universiteit fan Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, atmosfearysk wittenskipper; York University; Toronto, Ontario, Kanada

- Rachel Kronyak, planetêre geolooch; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Michelle Minitti, planetêre geolooch; Framework; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, atmosfearyske wittenskipper, Aeolis Research; Pasadena, CA

- Catherine O'Connell-Cooper, planetêre geolooch; Universiteit fan Nij Brunswyk; Fredericton, Nij Brunswyk, Kanada

- Melissa Rice, planetêre geolooch; Western Washington University; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, Planetary Geolooch; Noardlike Arizona University; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Planetary Geologist; De Iepen Universiteit; Milton Keynes, Feriene Keninkryk

- Ashley Stroupe, Mission Operations Engineer; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, planetêre geolooch; Universiteit fan Kalifornje Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, planetêre geolooch; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, planetêre geolooch; Universiteit fan Nij Brunswyk; Fredericton, Nij Brunswyk, Kanada

– Scott VanBommel, Planetary Scientist; Washington University; St. Louis, MO

- Ashwin Vasavada, MSL-projektwittenskipper; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, geochemist; LANL; Los Alamos, NM

- Sharon Wilson, Planetary Geolooch; Sintrum foar Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Alivia Eng, Graduate Student; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Free, Operations Systems Engineer; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, Graduate Student; Natuer histoarysk museum; Londen, Feriene Keninkryk

- Conor Hayes, ôfstudearre studint; York University; Toronto, ON, Kanada

- Abigail Knight, ôfstudearre studint; Washington University; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, OPGS Task Lead; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, planetêre geolooch; Imperial College; Londen, Feriene Keninkryk

