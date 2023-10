Frouljus selswearde en empowerment beklamme by Awards Event

Froulju moatte har eigenwearde erkenne en maatskiplike kondysje oerwinne dy't har groei beheint, neffens Nigar Shaji, projektdirekteur fan 'e Aditya L1 sinne-missy by de Indian Space Research Organisation (ISRO). Sprekend by it evenemint 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' yn Tiruchi, priizge Shaji froulike presteerders en markearre it belang fan froulju dy't harsels bemachtigje.

It evenemint, organisearre troch it Tiruchirappalli Regional Engineering College - Science and Technology Entrepreneurs 'Park (TREC-STEP), wie diel fan in projekt om boargerlike maatskippij organisaasjes te stypjen foar klimaatbedriuwen, finansierd troch it Jeropeeske Uny-stipe Gender Enabling Network of Innovation en Entrepreneurships (GENIE).

Shaji besprutsen de foarútgong fan de Aditya L1 missy, dy't is ynsteld om te begjinnen baan nei it L1 Lagrange punt yn jannewaris 2024. Lagrange punten binne posysjes yn romte dêr't objekten bliuwe stabyl. Shaji's taspraak beklamme de needsaak foar froulju om oplieding, finansjeel ûnôfhinklik te wurden en har bern op te heljen om elkenien te respektearjen, nettsjinsteande geslacht.

Se beklamme ek it belang fan it oannimmen fan miljeufreonlike technology en de bydrage fan ûndernimmers yn klimaatbedriuwen oan it behâld fan miljeu. Shaji stelde dat hoewol d'r útdagings sille wêze, d'r ek kânsen foar feroaring sille wêze.

Shaji markearre de teampoging efter it sukses fan ISRO en spruts de ynset fan 'e organisaasje út om it libben fan yndividuen te bemachtigjen en te ferbetterjen. It evenemint waard ôfsletten mei de presintaasje fan prizen oan 30 sakefroulju út Tamil Nadu, erkennen har prestaasjes.

Neist de priisútrikking is as ûnderdiel fan it programma in oriïntaasjekursus digitaal marketing hâlden foar froulike ûndernimmers.

Oer it algemien tsjinne it evenemint as in platfoarm om de prestaasjes fan froulju te fieren, wylst se har ek ynspireare en stimulearje om har eigenwearde te omearmjen en te stribjen nei persoanlike en profesjonele groei.

boarnen:

- N/A