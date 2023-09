Yndia's Solar Mission Aditya L1 begjint te studearjen fan sinnewynpartikels út 'e romte

De sinne-missy fan Yndia Aditya L1 is mei súkses begûn mei it bestudearjen fan enerzjike dieltsjes yn 'e sinnewyn út' e romte, neffens senior astrofysikus Dr. Dibyendu Chakrabarty. De sinnewyn is de trochgeande stream fan opladen dieltsjes fan 'e sinne dy't it sinnestelsel trochkringt. Dizze stúdzje sil wurde útfierd mei it Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), in diel fan 'e Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX) lading.

STEPS, ûntwikkele troch it Physical Research Laboratory (PRL) mei stipe fan it Space Application Center (SAC) yn Ahmedabad, funksjonearret binnen it magnetysk fjild fan 'e ierde sûnt 10 septimber. , STEPS sille gegevens sammelje oer enerzjike dieltsjes yn 'e sinnewyn. Dizze gegevens sille bydrage oan it behâld fan 'e sûnens en prestaasjes fan romtefermogen.

It haaddoel fan STEPS is om de omjouwing te bestudearjen fan enerzjike dieltsjes út de posysje fan it romteskip op it L1-punt. De gegevens op lange termyn fan STEPS sille ek it begryp ferbetterje fan feroaringen yn romtewaar. Mei seis sensoren dy't yn ferskate rjochtingen observearje, mjit STEPS supratermyske en enerzjike ioanen. De sammele gegevens helpe wittenskippers by it analysearjen fan partikelgedrach om de ierde hinne, benammen yn 'e oanwêzigens fan har magnetysk fjild.

De Aditya-L1-missy fan Yndia, lansearre troch de Indian Space Research Organisation (ISRO) op 2 septimber, giet nei it earste Lagrangian-punt, dat sawat 1.5 miljoen km fan 'e ierde leit. Lagrangiaanske punten, ûntdutsen troch wiskundige Joseph Louis Lagrange, binne wêr't gravitaasjekrêften tusken twa objekten inoar balansearje, sadat romtefarders yn in stabile posysje bliuwe kinne.

