In sinnefertsjustering, bekend as in surya grahan, sil plakfine op 14 oktober 2023. Dit natuerlike ferskynsel komt foar as de moanne foar de sinne beweecht, en syn ljocht foar in momint blokkearret. De kommende sinne-fertsjustering sil in ringfoarmige sinne-fertsjustering wêze, ek wol oantsjutten as in 'ring fan fjoer' sinne-eclipse. De term "ringfoarmich" komt fan it Latyn, wat "ringfoarmich" betsjut. By dit soarte fan fertsjustering giet de moanne tusken de sinne en de ierde troch, mar troch syn posysje op of tichtby de fierste ôfstân fan 'e ierde liket hy lytser as de sinne. Dêrtroch dekt it de sinne net folslein, wêrtroch in ring-like uterlik ûntstiet wêr't de bûtenrâne fan 'e sinne noch sichtber binne.

Spitigernôch sil de ringfoarmige sinnefertsjustering plakfine op 14 oktober 2023, net sichtber yn Yndia. It is pland om te begjinnen om 11:29 oere IST en duorret sawat fiif minuten oant 11:34 oere IST. Skywatchers yn Noard-Amearika sille lykwols de eklips observearje kinne. It paad fan sichtberens sil dielen fan 'e Feriene Steaten, Meksiko, Sintraal-Amearika en Súd-Amearika dekke. Yn 'e FS sil it begjinne yn Oregon om 9:13 oere PDT en einigje yn Texas om 12:03 oere CDT, neffens NASA.

Foar dyjingen dy't de eklips net út 'e earste hân tsjûge kinne, sil NASA it evenemint live streame op YouTube.

Oktober 2023 belooft in opmerklike moanne te wêzen foar himelske eveneminten, om't it sawol in sinne- as moannefertsjustering sil sjen litte. De moannefertsjustering sil plakfine op 29 oktober, wêrtroch it de twadde moannefertsjustering fan it jier is. Dêrnjonken sille skywatchers in kâns hawwe om de Orionid-meteoarenbuien te observearjen. It hichtepunt fan 'e meteoarenbui wurdt ferwachte op 21 oktober (22 oktober yn Yndia) tusken middernacht en moarnsiten, mei in maksimum fan 25 sjitstjerren yn 'e oere, sa't rûsd wurdt troch Jake Foster, in offisier foar iepenbiere astronomy fan it Royal Observatory.

Wylst de ringfoarmige sinnefertsjustering miskien net sichtber is yn Yndia, binne d'r noch in protte himelske wûnders om te genietsjen yn 'e hiele moanne oktober.

boarnen:

- NASA

- Royal Observatory