Komeet Nishimura konfrontearret waarmte en sinnestoarmen as it de ierde benaderet

De komeet Nishimura, ûntdutsen troch amateur-astronomer Hideo Nishimura yn Japan, makket syn wei nei Ierde en de sinne. Nei ferwachting om op 12 septimber in tichte pass by de ierde te meitsjen, folge troch in swipe om de sinne op 17 septimber, bliuwt it lot fan 'e komeet ûnwis. As it troch de romte reizget, komt it tsjin blasts fan opladen dieltsjes en plasma fan 'e sinne, wat resulteart yn in tumultueuze reis.

In foarbyld fan sa'n moeting wurdt oantoand troch komeet Encke yn 2007, dy't in ûntbining barde doe't in koronale massa-útwerping (CME) de komeet rekke. Soartgelikense ûntslutingseveneminten binne waarnommen mei komeet Nishimura, wêrby't syn sturt tydlik fuortblaasd wurdt troch in sinnestoarm. De sturt is lykwols weromgroeid, hoewol it fuortbestean dêrfan bliuwt ûnwis, om't mear CME's nei de komeet geane.

CME's binne útbarstings fan 'e bûtenste lagen fan' e sinne dy't faaks begeliede sinne flares. Dizze krêftige wynstjitten kinne elektromagnetyske gaos feroarsaakje en ynfloed op himellichems lykas asteroïden en kometen. Mei't de sinne it hichtepunt fan har sinnesyklus benaderet, wurde faker fakkels en CME's ferwachte.

Dit romtewaar stelt in útdaging foar skywatchers dy't hoopje de komeet Nishimura te spotten. Wylst it de ierde noch tichterby komt, is it oan te rieden om te begjinnen te sykjen nei de komeet, dy't nei ferwachting helder genôch is om al op 8 septimber te sjen. hoarizon op it noardlik healrûn.

Om de komeet te lokalisearjen kinne skywatchers in oere as twa foar sinne opkomme yn it stjerrebyld Leo sykje. Ferskate apps lykas Stellarium, Star Walk, of TheSkyLive kinne helpe by it lokalisearjen fan de komeet. It is de muoite wurdich op te merken dat kometen ûnfoarspelber binne, om't se ieuwenlang kinne reizgje en útinoar falle as se troch it binnenste sinnestelsel passe. Nettsjinsteande de útdagings dy't troch de turbulinsje fan 'e sinne steld wurde, wurde skywatchers oanmoedige om de kâns te gripen om komeet Nishimura te observearjen foardat it mooglik disintegreart.

