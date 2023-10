Distracted by Robots: Bewiis fan "Sosjaal Loafing" op 'e wurkflier

Neffens in stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e Technyske Universiteit fan Berlyn, hawwe minsken de neiging om minder omtinken te wurden foar har taken as se neist robots wurkje. It ferskynsel, bekend as "sosjale loafing", ferwiist nei teamleden dy't minder ynspannings dogge as se leauwe dat oaren har tekoart oan produktiviteit kompensearje sille.

De stúdzje suggerearret dat partikulieren robots begjinne te sjen as in part fan har team. As se tsjûgje fan 'e robot of in oare kollega dy't goed presteart, of as se net fiele dat har eigen bydrage wurdearre wurde sil, hawwe arbeiders de neiging om in mear ûntspannen oanpak fan har wurk oan te nimmen. Dietlind Helene Cymek, de earste auteur fan 'e stúdzje, beskriuwt teamwork as in mingde segen. Hoewol it yndividuen kin motivearje om better te prestearjen, kin it ek liede ta in fermindere gefoel fan persoanlike prestaasjes as yndividuele bydragen ûngemurken bliuwe.

Om har hypoteze te testen, fregen de ûndersikers in groep arbeiders om de kwaliteit fan ferskate taken te beoardieljen. De helte fan 'e dielnimmers waard ynformearre dat de taken foltôge wiene troch in robot mei de namme Panda, hoewol se net fysyk gearwurke mei de robot. De arbeiders hiene sjoen en heard dat de robot yn harren omjouwing operearre.

De ûndersikers kontrolearren de aktiviteiten fan 'e arbeiders doe't se circuitboards kontroleare op flaters. Yn earste ynstânsje bliek d'r gjin statistysk ferskil te wêzen yn 'e tiid en muoite bestege oan it ynspektearjen fan de circuitboards tusken de groep dy't mei Panda wurke en de groep dy't sûnder robot wurke. By it analysearjen fan 'e flatersifers ûntdutsen de ûndersikers lykwols dat dejingen dy't mei Panda wurken minder defekten identifisearren nei't se observearre dat de robot in protte flaters mei súkses markearre. Dit suggerearret dat minsken de neiging hawwe om minder aktive dielnimmers te wurden as se in robotyske kollega as betrouber ûnderfine.

Hoewol't de dielnimmers leauden dat se lykweardich omtinken foar har taken betelje, konkludearren de ûndersikers dat se ûnderbewust wiene begon te fertrouwen op Panda's prestaasjes. Dr Linda Onnasch, in senior auteur fan 'e stúdzje, ferklearret dat hoewol it mooglik is om te folgjen wêr't in persoan siket, it fêststellen oft dy fisuele ynformaasje op in mentale nivo adekwaat wurdt ferwurke is folle mear útdaagjend.

Dit ûndersyk jout weardefolle ynsjoch yn 'e ynfloed fan robots op teamwork dynamyk en yndividuele produktiviteit op' e wurkflier. It beklammet de needsaak om in lykwicht te finen tusken profitearjen fan gearwurkingsferbannen en it garandearjen dat de bydragen fan yndividuen genôch erkend en wurdearre wurde.

boarnen:

- Stúdzje troch ûndersikers oan 'e Technyske Universiteit fan Berlyn, publisearre yn Frontiers in Robotics and AI.