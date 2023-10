Sinnewittenskippers meitsje foarútgong yn it begripen fan 'e mysterieuze bûtensfear fan' e sinne

Sinnewittenskippers hawwe wichtige foarútgong makke by it oplossen fan it lang besteande mystearje wêrom't de bûtensfear fan 'e sinne, bekend as de korona, folle waarmer is dan de lagen derûnder. Mei it Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) yn Hawaï hat in ynternasjonaal team fan wittenskippers it magnetysk fjild fan 'e sinne yn ungewoane detail waarnommen. Se ûntdutsen komplekse slangelike patroanen fan enerzjy yn it magnetysk fjild yn 'e legere sfear fan' e sinne, de chromosfear, dy't mooglik enerzjy oandriuwe nei de bûtenste lagen fan 'e sinne-sfear.

Dit ûndersyk bringt wittenskippers in stap tichterby it begripen fan 'e sinne, ús libben-jaan stjer. De ekstreem hege temperatuer fan 'e korona, dy't mear dan 1.8 miljoen graden Fahrenheit berikt, hat ûndersikers al tsientallen jierren fernuvere. Neffens stellêre modellen soe de temperatuer moatte tanimme nei de kearn fan in stjer, dêr't kearnfúzje plakfynt. De temperatuer fan 'e korona is lykwols tsjin dizze ferwachting, wat suggerearret it bestean fan in ûnbekend meganisme dat de bûtensfear ferwaarmt.

De slang-like magnetyske ferskynsels observearre troch it ûndersyksteam kinne dit mystearje mooglik ferklearje. It begripen fan 'e magnetyske fjildgeometry is krúsjaal foar it begripen fan' e enerzjike ferskynsels dy't de plasmadynamyk yn 'e sinnesfear driuwe. Dizze ferskynsels drage úteinlik by oan it ferwaarmjen fan it plasma fan 'e sinne ta temperatueren fan miljoenen graden.

Eardere besykjen om it probleem fan koronale ferwaarming op te lossen rjochte har op aktive regio's fan 'e sinne, lykas sinneflekken. De resinte stúdzje ûndersocht lykwols rêstiger gebieten fan it sinne-oerflak bedekt troch konvektive sellen neamd korrels. Dizze regio's hawwe swakkere, mar dynamyskere magnetyske fjilden. It team observearre in yngewikkelder ûnderlizzend magnetysk fjildpatroan, mei serpentinefariaasjes yn syn oriïntaasje.

De kompleksiteit fan dizze lytsskalige magnetyske fjildfariaasjes suggerearret dat enerzjy wurdt frijjûn troch in proses neamd magnetyske werferbining, dat optreedt as tsjinoerstelde magnetyske fjilden ynteraksje en enerzjy frijlitte dy't bydraacht oan atmosfearyske ferwaarming. De ûndersikers brûkten de machtichste sinne-optyske teleskoop yn 'e wrâld om dizze yngewikkelde magnetyske fjildoriïntaasjes te ûntdekken, en brochten ús tichter by it begripen fan dizze wichtige sinneûndersykskonundrum.

De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn The Astrophysical Journal Letters.

boarnen:

- Universiteit fan Sheffield

- The Astrophysical Journal Letters