In slang chokes op invasive fisk: gefolgen foar ûndersyk nei fisk-iten slangen en invasive soarten

In herpetolooch yn Frankryk kaam koartlyn in opmerklik ynsidint tsjin wêrby't in slang besocht in fisk op te iten mei de grutte fan syn eigen holle. Nicolas Fuento, in herpetolooch by de non-profit League for the Protection of Birds yn Frankryk, observearre in viperine-slang dy't wraksele om in invasive fisksoarte te konsumearjen by Lac de Carcès yn súdeastlik Frankryk. Dizze moeting hat in oprop útbrocht foar fierder ûndersyk nei de relaasje tusken fisketende slangen en invasive soarten.

Fuento tocht yn earste ynstânsje dat de slang allinich besocht de fisk te iten, mar realisearre al gau dat de slang ferstikte op 'e fisk dy't yn syn slokdarm lei. Om de slang te rêden, triuwde Fuento de fisk sêft werom yn 'e mûle fan' e slang om syn stekels los te meitsjen. Mei't de fisk mei súkses fuorthelle wie, ferskynde de slang sûnder skea en gleed fuort.

De identifisearre fisksoarte wie in ruffe, in lytse swietwetterfisk lânseigen yn dielen fan Jeropa en Aazje. Ruffes binne lykwols yn ferskate regio's ynfierd, wêrûnder Frankryk, wêr't se wurde beskôge as in invasive soarte. Har taaie en spiny dorsale finnen meitsje se lestich foar predators om te konsumearjen.

Viperine-slangen fiede primêr op fisk, en yn guon regio's oerlapet har lânseigen berik mei dat fan ruffes. De oanwêzigens fan invasive ruffes yn Middellânske wetlannen, wêr't de viperine-slangen seldsum binne en ôfnimme, foarmet in potinsjele bedriging foar de pleatslike slangbefolking. Eardere ynsidinten hawwe sjen litten dat fisk ite slangen yn Jeropa, ynklusyf viperine slangen, binne stoarn nei it konsumearjen fan invasive fisk.

Wylst de ynfloed fan invasive fisken op 'e slangen net studearre bliuwt, markeart dit gefal de needsaak foar fierder ûndersyk nei de potinsjele bedrigingen dy't troch invasive soarten steld wurde. It begripen fan de relaasje tusken fisk-iten slangen en invasive fisk kin bydrage oan behâld ynspannings en de beskerming fan lânseigen slang populaasjes.

boarnen:

- Herpetology notysjes. (2021, 10 septimber). Slangen dy't fersmoargje op invasive fisken freegje om ûndersyk.

- Live Science. (2021, 22 septimber). In slang besocht te iten in fisk syn eigen grutte, en hast ferswakke.