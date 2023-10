Astronomen detektearje de meast fierste rappe radio-burst, en biede ynsjoch yn ferburgen universum

Astronomen hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke troch it opspoaren fan de fierste snelle radioburst (FRB) dy't ea opnommen is. Dizze ûntploffing op ôfstân fan kosmyske radiogolven, bekend as FRB 20220610A, waard waarnommen fan in galaxy dy't acht miljard ljochtjierren fuort fan 'e ierde leit. De burst, dy't minder dan in millisekonde duorret, is ek ien fan 'e machtichste ea waarnommen.

De Very Large Telescope (VLT) fan it European Southern Observatory spile in krúsjale rol by it identifisearjen fan de boarne galaxy fan de FRB. Troch de VLT te brûken, koene astronomen bepale dat dizze galaxy âlder en fierder fuort is as elke oare bekende FRB-boarne. It wurdt ek leaud dat it diel útmakket fan in lytse groep fusearjende stjerrestelsels.

Dizze ûntdekking hat wichtige gefolgen foar it begripen fan 'e gearstalling fan it universum. Aktuele metoaden foar it mjitten fan 'e massa fan' e universum hawwe tsjinstridige resultaten produsearre en it standertmodel fan kosmology útdage. Troch FRB's as ark te brûken, hoopje astronomen ynsjoch te krijen yn 'e "ûntbrekkende" saak dy't bestiet tusken stjerrestelsels.

Snelle radio-bursts hawwe de unike mooglikheid om ionisearre materiaal te detektearjen, sels yn romte dy't as hast leech wurdt beskôge. Dit makket it mooglik astronomen te mjitten de hoemannichte stof oanwêzich tusken stjerrestelsels. De ûntdekking fan FRB 20220610A befêstiget it bestean fan 'e "Macquart-relaasje", dy't stelt dat hoe fierder fuort in rappe radio-burst is, hoe diffuser gas it ûntbleatet tusken stjerrestelsels.

Wylst de krekte oarsaak fan rappe radio-bursts noch ûnbekend is, befêstiget dizze resinte fynst dat se gewoane eveneminten binne yn 'e kosmos. Astronomen leauwe dat it bestudearjen fan dizze bursts net allinich sil helpe by it ûntdekken fan matearje tusken galaxies, mar ek helpe by it better begripen fan 'e struktuer fan it universum.

Hoewol dizze ûntdekking de hjoeddeistige grinzen fan teleskoopmooglikheden fertsjintwurdiget, biede takomstige foarútgong noch gruttere mooglikheden. It Square Kilometer Array Observatory bout op it stuit twa radioteleskopen yn Súd-Afrika en Austraalje dy't yn steat wêze kinne om tûzenen FRB's te detektearjen, ynklusyf dyjingen dy't folle fierder binne. Derneist sil de kommende Extremely Large Telescope, dy't yn Sily boud wurdt, astronomen de mooglikheid jaan om boarnen galaxies fan bursts noch fierder fuort te studearjen.

Dizze wichtige ûntdekking iepenet nije wegen foar ûndersyk en ferkenning fan 'e ferburgen mystearjes fan it universum. Troch de krêft fan rappe radio-bursts te benutten, binne astronomen ree om de grinzen fan ús begryp te ferleegjen en ljocht te smiten op 'e geheimen fan' e kosmos.

