Evolúsjonêre skiednis ûntbleatet trage groei yn krokodillen

In resinte stúdzje publisearre yn Current Biology mei de titel "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" hat ljocht smiten op wêrom krokodillen, ynklusyf krokodillen en alligators, stadichoan groeie yn ferliking mei har neiste libbene sibben, fûgels. It ûndersyksteam ûndersocht de ynterne struktuer fan fossile bonken fan 200 miljoen jier âlde krokodilyske foarâlden, bekend as krokodylomorfen, en fûn dat se stadich groeiden, fergelykber mei moderne krokodillen.

De ûndersikers wiene ferrast om te ûntdekken dat de bonke weefsels fan dizze âlde krokodylomorfen bestie út in type neamd parallel-fiber bonke, wat oanjout op in groei taryf tusken harren fluch-groeiende foarâlden en hjoeddeiske stadiger-groeiende krokodillen. Dizze fynst daagt it mienskiplike leauwen út dat stadige groei yn libbene krokodillen keppele is oan har sedintêre, semi-akwatyske libbensstyl. Dizze iere krokodylomorfen wiene aktive en folslein terrestryske bisten, net de útwreide ambuspredators dy't hjoeddedei bestean.

De stúdzje befette ek it ûndersyk fan fossilen fan in nij ûntdutsen gigantyske krokodilyske foarfaar dy't 210 miljoen jier lyn yn Súd-Afrika libbe. De ûndersikers analysearren de bonken ûnder in mikroskoop mei hege krêft om de leeftyd by dea, jierlikse groei en skaaimerken fan bonkenweefsel te bepalen. Troch it nije eksimplaar te fergelykjen mei oare bekende soarten, identifisearren se it as in heul iere krokodilfoarfaar, mooglik de ierste fan 'e groep dy't moderne krokodillen omfettet.

De ûndersikers fûnen dat de gigantyske soarte stadiger groeide as oare grutte reptilen fan syn tiid, lykas dinosaurussen. Dizze stadige groeistrategy bestie en fertrage fierder yn mear resint evoluearre krokodylomorfe soarten. Stadige groei waard in karakteristyk fan alle bekende krokodylomorfen dy't ôfstamme fan har âlde foarâlden, wêrtroch't se in massa útstjerren barren kinne oerlibje oan 'e ein fan' e Triasperioade.

Oan 'e oare kant wurdt leaud dat dinosaurussen de massale útstjerren oerlibbe hawwe troch rap te groeien. Dit barren late ta it gearwurkjen fan fluch-groeiende dinosaurussen en stadich-groeiende krokodylomorfen yn it folgjende tiidrek, úteinlik lei de grûnslach foar de groei ferskillen waarnommen yn harren moderne neiteam, fûgels, en krokodillen.

De befinings fan 'e stúdzje jouwe oan dat it ferskil yn groeisifers tusken fûgels en krokodillen betiid yn' e evolúsjonêre skiednis fan 'e groep fêststeld waard, nettsjinsteande harren mienskiplike foarfaar in fluchgroeiend bist. Dit ûndersyk draacht by oan ús begryp fan 'e komplekse faktoaren dy't groeipatroanen en evolúsjonêre oanpassingen yn ferskate soarten beynfloedzje.

boarnen:

- "Oarsprong fan stadige groei op 'e krokodilyske stammen" - Aktuele Biology

– Prof. Jennifer Botha, Universiteit fan de Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Universiteit fan de Witwatersrand

- Bailey Weiss, Universiteit fan 'e Witwatersrand

- Paul Barrett, Merit Professor of Paleontology by it Natural History Museum, Londen