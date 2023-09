Untdek de Night Sky by Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore biedt besikers de kâns om de skientme fan 'e nachtlike himel te belibjen mei twa oankommende stjerpartijen. Yn gearwurking mei de Grand Traverse Astronomical Society sil it park eveneminten hostje op 15 septimber en 21 oktober fan 5 oant 11 oere yn it Dune Climb-gebiet.

De stjerfeesten by Sleeping Bear Dunes National Lakeshore biede in kâns foar besikers om de prachtige tsjustere loften fan it park te observearjen. It gebrek oan ljochtfersmoarging soarget foar dúdlike werjeften fan objekten yn 'e djipte troch levere teleskopen. Ofhinklik fan 'e datum en betingsten kinne oanwêzigen stjerren, planeten, meteoaren en sels de Milky Way sjen.

Neist stargazing biede de eveneminten oare aktiviteiten foar besikers om te genietsjen. Foar sinneûndergong sil d'r sinnesjoen en aktiviteiten foar bern beskikber wêze. Sadree't it tsjuster wurdt, sille d'r drop-in teleskoopstasjons en ynformaasjestasjons wêze foar oanwêzigen om te ferkennen. Om it measte út 'e stjerfeest te meitsjen, wurde besikers stimulearre om passend te kleden foar it waar en items te bringen lykas zaklampen (leafst mei in read filter om nachtfisy te behâlden), verrekijkers, bugspray, strânstuollen en tekkens.

Tagong foar de stjerpartijen is fergees, mar in besikerspas is nedich foar tagong ta it park. Mear ynformaasje oer elk evenemint, ynklusyf parkeardetails en waar-relatearre annuleringen, is te finen op de online kalinder fan Sleeping Bear Dunes.

Mei it tanimmende ferlies fan tsjustere loften troch ljochtfersmoarging, binne eveneminten lykas dizze wichtich foar it behâld en it wurdearjen fan 'e wûnders fan' e nachtlike himel. De Grand Traverse Astronomical Society is wijd oan it befoarderjen fan iepenbier bewustwêzen en begryp fan astronomy, en troch har gearwurking mei Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, kinne se har passy foar de stjerren diele mei in breder publyk.

