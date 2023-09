De Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free-electron laser (XFEL) by it Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory hat har earste röntgenstralen mei súkses generearre nei't se in grutte upgrade ûndergien hawwe. Dizze upgrade, bekend as LCLS-II, leveret ungewoane mooglikheden dy't wittenskiplik ûndersyk sille revolúsjonearje mei röntgenstralen.

Wittenskippers wrâldwiid binne entûsjast om te profitearjen fan 'e opwurdearre röntgenlaser om har ûndersyksprogramma's te befoarderjen. De ferbettere mooglikheden fan LCLS-II sille wittenskippers tastean kwantummaterialen te studearjen mei ungewoane resolúsje, wat liedt ta foarútgong yn komputer en kommunikaasje. It sil ek de stúdzje fan flechtige gemyske eveneminten mooglik meitsje om duorsume yndustry en skjinne enerzjytechnologyen te ûntwikkeljen. Derneist sille ûndersikers de funksjes fan biologyske molekulen kinne ûndersiikje om nije farmaseutyske produkten te ûntwikkeljen en wittenskiplike ferskynsels te ferkennen op 'e rapste tiidskalen.

Dizze prestaasje is de kulminaasje fan mear as in desennium fan wurk en in mearjierrich, $ 1.1 miljard upgradeprojekt mei tûzenen wittenskippers, yngenieurs en technici. De suksesfolle generaasje fan röntgenstralen markearret in wichtige mylpeal yn 'e ynset fan SLAC foar it fuortsterkjen fan röntgenwittenskip.

XFEL's binne krêftige ark dy't ultra-heldere, ultra-koarte pulses fan röntgenljocht produsearje, wêrtroch wittenskippers molekulêr, atoom- en elektrongedrach kinne observearje mei ungewoane detail. XFEL's hawwe ynstrumintale rollen spile yn wittenskiplike trochbraken, ynklusyf it fêstlizzen fan 'e earste "molekulêre film" en it bestudearjen fan de opname fan sinneljocht troch planten en algen.

LCLS-II nimt röntgenwittenskip nei in hiel nij nivo, produsearret maksimaal in miljoen röntgenpulsen per sekonde, in signifikante ferheging yn ferliking mei syn foargonger. De opwurdearre röntgenlaser sil ek in gemiddelde helderheid hawwe 10,000 kear helderder as syn foargonger, en set in nij wrâldrekord foar de machtichste röntgenljochtboarnen.

It súkses fan LCLS-II is it resultaat fan in gearwurkingsferbân mei meardere ynstellingen, wêrûnder fiif Amerikaanske nasjonale laboratoaria en in universiteit. De revolúsjonêre supergeleidende accelerator, in wichtige komponint fan LCLS-II, waard ûntwikkele troch gearwurkingsferbannen mei Fermilab en de Thomas Jefferson National Accelerator Facility.

Mei de ferbettere mooglikheden fan LCLS-II sille wittenskippers nije kânsen hawwe om kennis te befoarderjen oer in breed skala oan dissiplines, by te dragen oan skjinne enerzjy, fûnemintele wittenskiplik ûndersyk, en inisjativen foar nasjonale feiligens.

Boarne: SLAC National Accelerator Laboratory