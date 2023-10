By in sinne-fertsjustering ûndergiet de natuer wat skriklike feroaringen. Dieren, dy't op 'e ljocht-tsjustere syklus fan 'e sinne en moanne fertrouwe, kinne yn 'e rommel smiten wurde. Oerdei-aktive bisten lûke har werom nei har skûlplakken, wylst nachtlike bisten yn aksje komme, tinke dat se oersliepen binne. Spinnen brekke har webs ôf, allinich om se opnij op te bouwen as de eklips foarby is. Yn Simbabwe ferlitte nijlpaarden har rivieren en geane nei har nachtlike fiedingsgebieten op droech lân. Fisken en fûgels dy't oerdei aktyf binne sykje har nachtrêstplakken op.

Ek minsken kinne de effekten fan in sinnefertsjustering ûnderfine. Guon minsken melde dat se wurch of lethargysk fiele, wat wurdt taskreaun oan de hommelse feroaring yn natuerlik ljocht. De sfear ûnderfynt ek ferskowings tidens in sinnefertsjustering, wat resulteart yn feroaringen yn wyn, temperatuer, bewolking en fochtigens. De delgong yn temperatuer tidens in fertsjustering kin de loft fochtiger fiele. Dêrnjonken kinne radioweagen by in sinnefertsjustering ferwurde wurde troch feroaringen yn 'e ionosfear, dy't ynfloed hawwe op kommunikaasje op lange ôfstân.

De skaden tidens in sinne-fertsjustering binne fersierd mei lytse, ljochte healmoannen, it meitsjen fan in eerie effekt. Sels mikro-organismen kinne beynfloede wurde troch in sinnefertsjustering. In stúdzje útfierd yn Yndia fûn dat baktearjes op laboratoarium petriskûlen lytser waarden en oars foarme tichtby it hichtepunt fan 'e eclipse. Dizze resultaten binne lykwols net replikearre.

Oer it algemien bringt in sinnefertsjustering yntrigearjende ferskynsels yn 'e natuer, dy't bisten, temperatuer, radioweagen, skaden en sels mikroorganismen beynfloedzje. It is in unyk spektakel dat ús in blik jout yn 'e fassinearjende ynteraksjes tusken himelske eveneminten en de natuerlike wrâld.

