Ûndersyk nei oerheidsbehanneling fan Covid-19-pandemy giet troch mei tsjûgenis fan Chief Medical Officer

Yn in heul ferwachte ferskining is Sir Chris Whitty, de Chief Medical Officer fan it Feriene Keninkryk, ynsteld om hjoed bewiis te jaan oan it oanhâldende Covid-19-ûndersyk. Sir Whitty, dy't ien fan 'e meast werkenbere figueren yn it lân waard tidens de pandemy, wurdt ferwachte dat hy de heule tiisdei sil besteegje oan it jaan fan ynsjoch yn' e behanneling fan 'e regearing fan' e krisis.

Dit tsjûgenis fan Sir Whitty folget it resinte optreden fan eardere Chief Scientific Adviser, Sir Patrick Vallance, dy't syn ynsjoch oanbean yn it beslútfoarmingsproses fan eardere premier Boris Johnson en syn team. Sir Vallance's deiboekyngongen hawwe bûtengewoane glimpsen levere yn 'e ynderlike wurking fan' e regearing yn dizze útdaagjende tiid.

Lady Hallett, dy't liedt fan 'e enkête, stelde moandei dat de hear Johnson "ferwûne" like troch de komplekse gegevens en grafiken dy't him presintearre waarden. D'r wiene gefallen wêr't hy muoite hie om wittenskiplike ynformaasje te behâlden, wat late ta fragen oer de beslútfoarming fan 'e regearing en antwurd op' e pandemy.

Ien inisjatyf dat krityk hat te krijen is de hear Sunak's "Eat Out to Help Out"-skema, lansearre yn augustus 2020 om restaurants en restaurants te stypjen nei de lockdown. Sir Whitty sil wierskynlik fragen stelle yn ferbân mei syn eardere privee opmerkingen dy't ferwize nei it skema as "út iten om it firus te helpen." It ûndersyk hat as doel om de ynfloed en effektiviteit fan sokke oerheidsmaatregels folslein te begripen.

As it ûndersyk trochgiet, wurdt ferwachte dat Sir Jonathan Van-Tam, de eardere deputearre fan Sir Whitty, letter yn 'e wike ek bewiis sil leverje. De tsjûgenissen fan dizze kaaifigueren jouwe ljocht op it beslútfoarmingsproses en de aksjes dy't troch de regearing nommen binne, en drage by oan in wiidweidich begryp fan 'e ôfhanneling fan' e Covid-19-pandemy yn it Feriene Keninkryk.

-

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is it Covid-19-ûndersyk?

It Covid-19 Enkête is in ûndersyk nei de behanneling fan 'e regearing fan' e Covid-19-pandemy yn it Feriene Keninkryk. It hat as doel it beslútfoarmingsproses, ymplemintearre belied en de algemiene reaksje op 'e krisis te beoardieljen.

Wa is Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty is de Chief Medical Officer fan it Feriene Keninkryk. Hy hat in promininte rol spile yn it advisearjen fan 'e regearing oer saken foar folkssûnens, benammen tidens de Covid-19-pandemy.

Wat is it doel fan Sir Chris Whitty's tsjûgenis?

It tsjûgenis fan Sir Chris Whitty wurdt ferwachte dat it ynsjoch sil jaan yn 'e behanneling fan' e regearing fan 'e Covid-19-pandemy. Hy sil wierskynlik ûnderfrege wurde oer wichtige besluten, belied en inisjativen, lykas it skema "Eat Out to Help Out".

Wat is it skema "Eat Out to Help Out"?

It skema "Eat Out to Help Out" wie in regearingsinisjatyf lansearre yn augustus 2020 om de restaurant- en gastfrijensektor post-lockdown te stypjen. It biedt koartingsiten oan om minsken oan te moedigjen om út te iten en de ekonomy te stimulearjen.