Nije technyk makket it mooglik om krekte adressearring en deteksje fan single seldsume-ierde-ionen yn nanopartikels

Wittenskippers sykje konstant nei de meast effisjinte en betroubere platfoarms foar it ferwurkjen fan kwantumynformaasje. Ien wichtich doel is om in systeem te ûntwikkeljen dat net allinich kwantumoperaasjes kin útfiere mei hege krektens en snelheid, mar ek ynterface mei in kwantumnetwurk. Dit soe de skepping fan in robúst kwantumynternet mooglik meitsje. Om dit te berikken, hawwe wittenskippers in systeem nedich dat ferstrengeling kin generearje tusken qubits en fotonen mei lange libbene materie, wêrtroch in leech-ferlies en rappe ynterface mooglik is tusken ferskate knopen fan in takomstich kwantumnetwurk.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn Optica hat in team fan ûndersikers fan ICFO, ûnder lieding fan prof. Hugues de Riedmatten, in nije technyk ûntwikkele dy't dizze útdagings oanpakt. Troch it brûken fan seldsume ierde ion-gedopte kristallen, koene de ûndersikers in systeem meitsje mei de nedige eigenskippen foar effisjinte ljocht-materiële ynteraksje en deteksje fan ien ion. De ioanen waarden fongen yn nanopartikels en keppele oan in glêstriedmikrokaviteit.

It team groeide nanopartikels dope mei erbium-ionen, wêrby't elk nanopartikel sawat 1000 Er-ionen befette. Dizze nanopartikels waarden doe op in spegel pleatst en ôfkuolle oant sawat 6 Kelvin. Troch in bûgde spegel makke op in optyske glêstried mei in nanopartikel út te rjochtsjen, waard in holte foarme. De ûndersikers wiene yn steat om inkele seldsume ierde-ionen binnen it nanopartikel krekt oan te pakken en te ûntdekken mei dizze opset.

It foardiel fan it brûken fan nanopartikels is dat har fermindere folume in hege tichtheid fan ioanen mooglik makket, wylst in lege gemiddelde fysike ôfstân tusken har behâldt. Dit soarget derfoar dat de frekwinsjes fan 'e ioanen ferskille genôch binne om folslein te ûnderskieden, wêrtroch't de adressearring fan yndividuele ioanen mooglik is. De ûndersikers hawwe oantoand dat in konstellaasje fan ynteraktive ioanen te finen is binnen it nanopartikel, wêrtroch it in potinsjele kandidaat is foar in lytsskalich kwantumynformaasjeferwurkingssysteem.

Dizze ûntwikkeling iepenet nije mooglikheden foar de fabrikaazje fan kwantumapparaten en de foarútgong fan kwantumkomputer- en kommunikaasjetechnologyen. Troch yndividuele seldsume ierde-ionen binnen nanopartikels te begripen en te kontrolearjen, kinne wittenskippers nije wegen ûntsluten foar it ferwurkjen fan kwantumynformaasje en it bouwen fan effisjinter kwantumnetwurken.

FAQ

1. Wat binne qubits?

Qubits binne de basisboustiennen fan kwantumynformaasje. Se kinne fysike systemen wêze, lykas supergeleidende circuits, opsletten atomen, of defekten yn fêste stoffen, dy't quantumynformaasje kodearje mei ferskate steaten.

2. Hoe ynteraksje qubits mei elkoar?

Qubits kinne mei-inoar ynteraksje troch ferskate metoaden, lykas elektryske of magnetyske fjilden dy't ôfhinklik binne fan 'e steat fan 'e qubit. Dizze ynteraksjes binne krúsjaal foar it útfieren fan kwantumoperaasjes en it meitsjen fan ferstrengeling tusken qubits.

3. Wat binne seldsume ierde ion-dopte kristallen?

Seldsume ierde ion-dopte kristallen binne fêste-state materialen dy't ionen befetsje fan 'e seldsume ierde elemint groep. Dizze kristallen hawwe unike eigenskippen, lykas lange gearhing tiden en ferskillende grûn tastân, dy't meitsje se geskikt foar ljocht-stof ynteraksje en kwantum ynformaasje kodearring.

4. Hoe wurket de nije technyk?

De nije technyk omfettet it groeien fan nanopartikels dopearre mei seldsume ierde-ionen en it pleatsen fan se op in spegel. Troch in bûgde spegel op in glêstried te rjochtsjen mei in nanopartikel wurdt in holte foarme. Dizze opset soarget foar de krekte adressering en deteksje fan inkele seldsume ierde-ionen binnen it nanopartikel, en fasilitearret effisjinte ljocht-materie-ynteraksje.

5. Wat binne de mooglike tapassingen fan dizze technyk?

Dizze technyk iepenet mooglikheden foar de fabryk fan kwantumapparaten en de foarútgong fan kwantumkomputer- en kommunikaasjetechnologyen. Troch yndividuele seldsume ierde-ionen binnen nanopartikels te begripen en te kontrolearjen, kinne wittenskippers nije wegen ûndersykje foar it ferwurkjen fan kwantumynformaasje en it bouwen fan effisjinter kwantumnetwurken.

(Boarne: ICFO)