Yn in boek oer de takomst fan keunstmjittige yntelliginsje presintearret MIT-professor Max Tegmark in dystopysk senario wêryn masines doelen oannimme dy't skealik binne foar it minskdom as se net yn steat binne om sekuer te begripen en ôfstimme mei minsklike belangen. Wylst dit miskien lykje fier-socht, ús eigen soarte, troch de flugge útwreiding fan minsklike yntelliginsje, hat hie in djippe ynfloed op de planeet en oare libbene wêzens.

De minskheid, dy't eartiids in kritysk momint stie mei mar in pear tûzen yndividuen oerbleaun, fertsjintwurdiget no 36% fan alle sûchdieren op ierde. In ekstra 60% bestiet út bisten lykas kij, dy't fokt wurde foar minsklike konsumpsje. Mar 4% binne wylde bisten. Us foarútgong hat resultearre yn it ferminderjen fan romte foar oare bisten, dy't liedt ta de sechsde massa-útstjerren, de earste dy't feroarsake wurdt troch ien soart. Dit útstjerren is net beheind ta yndividuele soarten, mar hat ynfloed op hiele tûken fan 'e evolúsjonêre beam, wêrby't geslachten ferdwine mei in taryf 35 kear flugger as yn 'e ôfrûne 65 miljoen jier.

Ûndersikers hawwe fûn dat op syn minst ien tredde fan bekende vertebraten ûnderfine populaasje delgong en wurde beheind ta lytsere ekosystemen. Bygelyks, der wiene eartiids 10 miljoen oaljefanten oan it begjin fan 'e 20e ieu, mar hjoed binne dat minder as in heal miljoen, mei in protte lannen dy't net mear hosting fan dizze prachtige skepsels.

It ferlies fan hiele genera fersteurt net allinich ekosystemen, mar hat ek ynfloed op minsklike sûnens en wolwêzen. It ferdwinen fan grutte rôfdieren yn bepaalde regio's hat laat ta in tanimming fan 'e populaasje fan wytsturtherten en mûzen, dy't gasthear binne foar teken dy't de sykte fan Lyme oerbringe. Derneist drage de overexploitaasje fan natuerlike boarnen en de ferneatiging fan biodiversiteit by oan de fersprieding fan sykten tusken bisten en minsken, lykas sjoen mei de Covid-19-pandemy.

It behâld fan bioferskaat en ynvestearje yn 'e beskerming fan tropyske bosken, wêr't de heechste nivo's fan biodiversiteit te finen binne, is krúsjaal om it ynstoarten fan ekosystemen te beheinen. Dringende aksje, begelaat troch wichtige ynvestearrings, is nedich om fierdere ferwoasting te foarkommen. As wy trochgean op ús hjoeddeistige paad, kinne de gefolgen folle mear katastrofysk wêze dan wy ús kinne foarstelle.

Boarnen: Max Tegmark's boek oer keunstmjittige yntelliginsje, stúdzje publisearre yn PNAS, International Union for Conservation of Nature databank