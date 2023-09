Simons Foundation kundiget Untfangers fan Independence Awards oan

De Simons Foundation hat de 13 ûntfangers iepenbiere fan har prestisjeuze Independence Awards, dy't ûndersikers stypje yn har oergong fan mentored training nei unôfhinklike ûndersyksposysjes. Elke keardel sil maksimaal twa jier postdoktorale stipe krije, ynklusyf in jiersalaris fan $ 85,000 en in boarne- en profesjonele ûntwikkelingsfergoeding fan $ 10,000 per jier. By it krijen fan in tenure-track fakulteitposysje, sille fellows subsydzjefinansiering krije fan yn totaal $ 600,000 oer trije jier.

De trije programma's foar ûnôfhinklikenspriis wurde fersoarge troch de Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), de Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), en de Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Dizze programma's binne fan doel fellows te belûken by de ferskowing nei ûndersyksûnôfhinklikens.

De Transition to Independence (TTI) Awards, oanbean fia de SCGB en de SCPAB, jouwe stipe oan ûndersikers yn neuroscience. De SCGB TTI-prizen rjochtsje har op it ûndersiikjen fan grutskalige sirkwy by iensellige resolúsje om neurale kodearring en dynamyk te begripen, wylst de SCPAB TTI-prizen konsintrearje op 'e neurowittenskip fan kognitive fergrizing yn' e ôfwêzigens fan sykte. Beide programma's binne iepen foar partikulieren út ûnderfertsjintwurdige groepen yn neurowittenskip, ynklusyf dy mei in beheining en neidielige eftergrûnen.

De SFARI Bridge to Independence (BTI) Award akseptearret oanfregers fan ferskate eftergrûnen dy't wurkje oan ferskate aspekten fan autismewittenskip, lykas genetika, molekulêre meganismen, sirkwy en systemen, en klinyske wittenskip. SFARI stimulearret applikaasjes fan histoarysk ûnderfertsjintwurdige of útsletten groepen.

Alle stipers fan 'e trije programma's sille diel wurde fan in learmienskip, meidwaan oan profesjonele ûntwikkeling en aktiviteiten foar mienskipsbou. Se sille meidwaan oan workshops, krije stipe fan Simons Foundation wittenskippers en personiel, moetsje mei tawiisd eksterne mentors, en bywenje yn-persoan Simons Foundation ûndersiker gearkomsten en Independence Award retreats.

De oanfraachperioade foar de ûnôfhinklikensprizen fan 2024 sil iepenje op oktober 10, 2023. Foar mear ynformaasje oer de prizen, besykje de Simons Foundation Independence Awards ynformaasje side.

Definysjes:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

boarnen:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)