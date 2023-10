De romtetiid lit syn merk op 'e stratosfear fan 'e ierde

De stratosfear, ien fan 'e fierste dielen fan' e planeet, wurdt beynfloede troch minsklike aktiviteiten yn 'e romte. Ûndersikers hawwe ûntdutsen grutte hoemannichten metalen yn aerosolen yn 'e sfear, nei alle gedachten gefolch fan it tanimmend oantal romtefarders en satelliten wurdt lansearre en werom nei ierde. Dizze metalen feroarje atmosfearyske skiekunde, wat potinsjele gefolgen kinne hawwe foar it klimaat, de ozonlaach en de bewenberens fan 'e planeet.

It team fan wittenskippers, ynklusyf Dan Cziczo en Dan Murphy, dien ûndersyk mei help fan spesjale ark ferbûn oan ûndersyksfleantugen. Se fûnen mear as 20 eleminten, ynklusyf lithium, aluminium, koper en lead, yn aerosol-samples dy't oerienkomme mei de ferhâldingen dy't brûkt wurde yn romteskip-legeringen. De massa fan dizze metalen út romtefeart reentry grutter dan it bedrach fûn yn natuerlik kosmysk stof. Dêrnjonken befette hast 10% fan grutte sulfuric acid dieltsjes, dy't helpe te beskermjen de ozonlaach, aluminium en oare romtefarder metalen.

It wurdt rûsd dat maksimaal 50,000 mear satelliten in baan berikke kinne oant 2030. Dit betsjut dat oant de helte fan stratosfearyske swevelsûrpartikels metalen kinne befetsje dy't de kommende desennia weromkomme kinne. De mooglike effekten op de atmosfear fan 'e ierde, de ozonlaach en it libben sels binne noch net folslein begrepen.

It studearjen fan 'e stratosfear is útdaagjend, om't it in ûnreplike en stabile regio fan' e sfear is, selden tagonklik troch minsken of sels fleanen op hege hichte. Troch it Airborne Science Program fan NASA koene ûndersikers lykwols loftmonsters sammelje fan in hichte fan 11.8 miles (19 km) boppe de grûn yn Alaska. Ynstruminten waarden brûkt om te soargjen foar it sammeljen fan 'e frisse en ûnfersteurde loftmonsters.

De stratosfear spilet in krúsjale rol by it beskermjen fan de planeet en al it libben dêrop troch de ozonlaach. Dizze laach fungearret as in wrâldwide skyld tsjin skealike ultraviolette strieling. De lêste pear desennia hawwe besocht om de ozonlaach te reparearjen en oan te foljen nei't it bedrige waard troch chlorofluorcarbons. De tanimmende oanwêzigens fan metalen fan lansearringen en weromkomsten fan romtefarders kin lykwols nije útdagings foarstelle.

De raketten dy't brûkt wurde om satelliten en romtefarders yn 'e baan te stjoeren litte in spoar fan metalen efterlitte, fergelykber mei it wek dat skippen yn' e oseaan efterlitte. Dizze metalen drage by oan de formaasje fan aerosoldieltsjes yn 'e stratosfear. Wylst meteoriten al ieuwenlang troch de sfear falle, konkurrearret de massa metalen fan raketten dy fan meteoriten. De ynfloed fan minsklike besetting en romteflecht op 'e sfear fan 'e ierde is in wichtige soarch dy't fierder ûndersyk fereasket.

It begripen fan 'e feroaringen dy't yn' e stratosfear foarkomme is krúsjaal foar it beskermjen fan 'e planeet en it garandearjen fan syn bliuwende bewenberens. It ûndersyk útfierd troch Cziczo, Murphy, en har teams smyt ljocht op 'e potinsjele ynfloed fan minsklike aktiviteiten yn' e romte op 'e sfear fan' e ierde en it delikate lykwicht fan 'e ozonlaach.

