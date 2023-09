Keizerpinguïns kinne mear oanpasber wêze oan klimaatferoaring dan earder tocht

In team fan miljeuwittenskippers út Frankryk, Tasmaanje, Kanada, de FS en Austraalje hat in stúdzje útfierd dy't suggerearret dat keizerspinguins mear oanpasber wêze kinne oan in feroarjend klimaat dan earder tocht. It ûndersyk, rapportearre yn it tydskrift Science Advances, docht bliken dat keizerspinguins yn in ferskaat oan habitaten kinne libje op basis fan satellytbylden mei hege resolúsje.

Eardere ûndersiken hawwe oantoand dat mei klimaatferoaring de see-iisnivo's ôfnimme, wat in signifikant risiko foarmet foar keizerspinguïns fanwegen har briedgewoanten. Dizze pinguïns lizze har aaien op iisplaten, dy't har beskermje tsjin rôfdieren. Om't it iisplattepeil ôfnimt, wurdt lykwols benaud dat de pinguïns har feilige briedplakken ferlieze. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) hat warskôge dat de populaasjes fan keizerpinguïns mei 80% ôfnimme kinne oan 'e ein fan 'e ieu.

De resinte stúdzje beoardiele de habitats wêryn't keizerspinguïns libje op 'e nij troch it analysearjen fan satellytbylden fan Antarktika en har omkriten. De ûndersikers ûntdutsen dat keizerspinguïns yn in ferskaat oan habitaten kinne briede, net allinnich op seeiis. Se observearre ek in geografyske ferdieling fan pinguïnkoloanjes basearre op habitatkenmerken, wat oanpassingsfermogen oanjout. It bliuwt lykwols út de bylden ûndúdlik oft dit gedrach nij is of dat de pinguïns har altyd oanpast hawwe oan ferskate briedlokaasjes.

Wylst de stúdzje suggerearret dat keizerspinguins miskien net sa bedrige wurde as earder tocht op 'e koarte termyn, is it perspektyf op lange termyn ûnwis. Oare faktoaren, lykas waarm wetter, ôfnimmende proai, en bleatstelling oan minsklik makke fersmoarging lykas mikroplastyk, koe noch in wichtige bedriging foar harren fuortbestean.

Fierder ûndersyk is nedich om de gefolgen fan in feroarjend klimaat en oare omjouwingsfaktoaren op keizerspinguins folslein te begripen. Dochs jout dizze stúdzje hope dat dizze byldbepalende skepsels wat fearkrêft kinne hawwe om oan te passen oan nije omstannichheden yn it gesicht fan klimaatferoaring.

Boarne:

Sara Labrousse et al., Where to live? Landfast see-iis foarmje de habitat fan keizerpinguïn om Antarktika hinne, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340