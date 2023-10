Alde minsklike DNA fûn yn Neandertalers Spoaren werom oer 250,000 jier

In baanbrekkend ûndersyk hat bliken dien dat minsk-Neandertaler-ynterbreeding folle earder barde as earder tocht. It oerhearskjende leauwen wie dat ynterbreeding tusken Homo sapiens foarâlden en Neandertalers begon nei in massale úttocht út Afrika sawat 75,000 jier lyn. Nij ûndersyk útfierd troch genetici oan 'e Universiteit fan Pennsylvania's Perelman School of Medicine suggerearret lykwols dat iere minsklik DNA sawat 250,000 jier lyn yn Neandertalers streamde, lang foar de ferwachte migraasjes.

De stúdzje fûn dat Neandertalers al dielen fan minsklik DNA yn har genomen droegen doe't minsken út Afrika nei Eurasia migrearren. Dizze moetings tusken Neandertalers en iere minsken fûnen wierskynlik mear as 250,000 jier lyn plak, om't der gjin rekord is fan Neandertalers dy't ea yn Afrika besuden de Sahara libbe hawwe. It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Current Biology, jout bewiis fan ynterbreeding tusken âlde moderne minsken en Neandertalers.

Foar dizze stúdzje waard oannommen dat Neandertaler DNA ûnoantaaste bleau oant de meast resinte minsklike migraasje nei Eurasia. It ûndersyk die lykwols bliken dat sawat seis prosint fan it Neandertaler DNA sawat 250,000 jier lyn erfd wie fan iere moderne minsken. Dit genetysk materiaal is ûntstien út minsken dy't Afrika ferlieten tusken 250,000 en 270,000 jier lyn.

De resultaten jouwe oan dat in groep iere minsken, genetysk besibbe oan alle minsken dy't hjoeddedei libje, ferboud binne mei Neandertalers. Hoewol it ûndúdlik is hoefolle fan dizze minsken nei Eurasia migrearren, lieten se in dúdlik genetysk teken efter op har Neandertaler-neven. Nettsjinsteande harren ynterbreeding hawwe dizze iere minsklike foarâlden net oerlibbe, om't yn Jeropa of Aazje gjin minsklike skeletresten fan oardel miljoen jier lyn ûntdutsen binne.

De stúdzje befette de analyze fan folslein opfolgjende genomen fan moderne lânseigen minsken dy't yn Afrika besuden de Sahara wenje. It bout op earder ûndersyk útfierd ûnder it 1,000 Genomes Project, dat as doel hie om genetyske ferskaat wrâldwiid te katalogisearjen. It ûndersyksteam sammele gegevens fan 180 persoanen yn 12 ferskillende sub-Sahara Afrikaanske populaasjes om de prevalens fan Neandertaler-like DNA yn 'e regio te ûndersykjen.

De ûndersikers beskôgje ferskate senario's om de oanwêzigens fan Neandertaler-like DNA yn Afrikanen sub-Sahara te ferklearjen. Uteinlik fûnen se bewiis dy't de hypoteze stypje dat dit genetysk materiaal ûntstie yn iere moderne minsken en letter waard trochjûn oan Neandertalers. Analyse fan in Neandertaler eksimplaar dat libbe 120,000 jier lyn die bliken genetysk materiaal matching dat fûn yn sub-Sahara Afrikanen. Dit materiaal kaam út dielen fan it genoom dat bekend is dat it erfd is fan Homo sapiens en demonstrearre dat minsklik DNA wie oerdroegen oan Neandertalers goed foar de ferwachte migraasjes.

De stúdzje beklammet it belang fan it opnimmen fan ferskate populaasjes yn genetysk en genomysk ûndersyk. It smyt ljocht op ús komplekse skiednis fan ynterbreeding mei Neandertalers en beljochtet de needsaak foar fierder ûndersyk nei ús âlde foarâlden.

boarnen:

- University of Pennsylvania's Perelman School of Medicine

- Aktueel Biology tydskrift