Feroaringen yn tektonyske platen beynfloedzje biodiversiteit op ierde

In resinte stúdzje hat in ferbining fûn tusken de bewegingen fan 'e tektonyske platen fan' e ierde en it ferskaat fan marine soarten. It ûndersyk lit sjen dat prosessen dy't de litosfear feroarje, dy't tektonyske plaatbewegingen omfetsje, ynfloed op oseaannivo's, en dêrmei ynfloed op de beskikberens fan ûndjippe marine-omjouwings wêr't it libben bloeit.

Tektonyske platen binne grutte dielen fan 'e boppemantel en krust fan' e ierde dy't de hiele wrâld bedekke. Se binne yn konstante beweging, wêrtroch it fulkanisme fan 'e ierde, de foarming fan bergen, en de skepping fan oseaangrêven. De stúdzje, ûnder lieding fan geolooch Slah Boulila fan 'e Sorbonne University, ûndersiket de fraach wêrom't d'r syklussen binne yn ferskaat en biodiversiteit.

De ûndersikers analysearren geologyske en marine gegevenssets, lykas gegevens oer marine biodiversiteit, om de ôfstimming fan syklusen yn marine biodiversiteit te ûndersykjen mei tektonyske plaatprosessen. Troch it fergelykjen fan mear dan 18,000 marine-rotsmonsters en hast 32,000 genera út 'e Paleobiology Database, ûntdutsen se 36-miljoenjierrige syklusen yn marine biodiversiteit dy't korreleare mei feroaringen yn seeboarnproduksje en subduksje.

As tektoanyske platen útinoar bewege, foarmje tinne oseanyske krust, en as ien plaat ûnder in oar skood wurdt yn in proses dat subduksje neamd wurdt, nimt de seespegel ôf. Fariaasjes yn seespegel feroarje de beskikbere habitat foar marine soarten, dy't liede ta feroaringen yn biodiversiteit. Hege seespegels resultearje yn 'e oerstreaming fan droech lân en it ferdjipjen fan ûndjippe marinegebieten, en befoarderje de proliferaasje fan marine-organismen. Oarsom ferminderje lege seespegel de beskikbere romte foar marinelibben.

Wylst it idee fan in ferbining tusken tektonyske plaatferskowingen en biodiversiteit net nij is, jout dit ûndersyk fierdere falidaasje troch it brûken fan in gruttere dataset. De befinings stypje de hypoteze dat feroaringen yn 'e omjouwing keppele binne oan evolúsje en útstjerren. De stúdzje beantwurdet lykwols net definityf wêrom't dizze syklusen foarkomme, en lit dat as in ûnbeantwurde fraach.

Fierder is d'r noch debat ûnder ûndersikers oangeande de sykliske aard fan plaattektonika, mei guon dy't beweare dat it ûnregelmjittich is as periodyk. Dochs draacht dizze stúdzje by oan it groeiende lichem fan bewiis dat it ynteraksje tusken feroaringen yn 'e omjouwing, evolúsje en útstjerren markeart.

Gearfetsjend, it ûndersyk lit sjen hoe't ferskowings yn tektonyske platen ynfloed op biodiversiteit troch it beynfloedzjen fan oseaannivo's en de beskikberens fan habitats foar marine soarten. It begripen fan dizze ferbiningen jout weardefolle ynsjoch yn 'e skiednis fan' e ierde fan soarten diversifikaasje en útstjerren.

Boarne: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.