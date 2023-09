Nije stúdzje fynt dat skaad kin helpe om koraalbleken te foarkommen

In resinte stúdzje útfierd troch Austraalje's Southern Cross University hat in potensjele oplossing ûntdutsen foar it foarkommen fan koraalbleken: skaad. Koraalbleken, dy't wrâldwiid in epidemy wurden is troch tanimmende wettertemperatueren, hat grutte skea feroarsake oan riffen, wêrûnder it ferneamde Great Barrier Reef.

Neffens Peter Butcherine, haadauteur fan 'e stúdzje, is it Great Barrier Reef ûnder drege bedriging fan klimaatferoaring en hat fjouwer massa bleekeveneminten sûnt 2016 meimakke. wetter temperatueren. Dit, yn kombinaasje mei de takomstige gefolgen fan klimaatferoaring, lykas faker maritime waarmtegolven en stoarmen, jout in wichtich gefaar foar it rif.

Wylst ynspanningen om klimaatferoaring te ferminderjen fan wêzentlik belang binne, binne se net mear genôch om it Great Barrier Reef te beskermjen. Dêrom rjochte ûndersikers by it subprogramma Cooling and Shading fan it Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) har ynspanningen op it ûndersykjen fan de effektiviteit fan it skaadjen fan koraalriffen om bleken te bestriden.

De stúdzje levere positive resultaten op, dy't oantoand dat sels in diel fan skaad foar in diel fan 'e dei bleken effektyf kin ferminderje. Fermindere sinneljocht mei 30% om sinnemiddei foar fjouwer oeren waard fûn om it begjin fan bleken yn ûndjippe, thermysk beklamme koralen te fertragen.

Dizze befiningen iepenje de mooglikheid foar ferskate minsklike yntervinsjes om koraal-ekosystemen te helpen. Keunstmjittige bedekkingen, lykas skaaddoeken, binne ien potinsjele oplossing, mar fierder ûndersyk is nedich om har yndirekte effekten te begripen. In oare kânsrike opsje is it brûken fan keunstmjittige mistsystemen, dy't skaad kinne leverje sûnder it koraal-ekosysteem te beynfloedzjen. Oanfoljende ûndersyk en ûntwikkeling binne lykwols nedich foardat opskaalde ynset yn it fjild.

De stúdzje markeart it belang fan ynnovative oanpak om koraalriffen te beskermjen en de driuwende needsaak foar aksje om dizze fitale ekosystemen te behâlden.

Definysjes:

- Coral bleaching: It proses wêryn koralen de symbioatyske algen dy't yn har weefsels libje, ferdriuwe, feroarsake troch miljeu-stressors lykas hege wettertemperatueren.

- Great Barrier Reef: It grutste koraalrifsysteem fan 'e wrâld leit foar de kust fan Queenslân, Austraalje.

- Shading: Ferminderjen fan it bedrach fan sinneljocht dat koralen berikt troch dekking te leverjen of keunstmjittige metoaden te brûken.

- El Niño: In klimaatpatroan karakterisearre troch de opwaarming fan 'e Stille Oseaan, dy't wichtige gefolgen kin hawwe op waarpatroanen wrâldwiid.

- Marine waarmtegolven: Perioden fan ûngewoan waarme wettertemperatueren yn 'e oseaan.

- Klimaatferoaring: Lange-termyn feroarings yn temperatuer en waarpatroanen feroarsake troch minsklike aktiviteiten, benammen de útstjit fan broeikasgassen.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn Frontiers in Marine Science, útfierd troch Austraalje's Southern Cross University

- Sitaat fan Peter Butcherine, ûndersiker oan 'e Australyske Southern Cross University, publisearre yn in ynterview mei Newsweek