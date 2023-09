Facial Approximation ûntbleatet it uterlik fan midsieuske man mei seldsume foarmen fan dwerchisme

In team fan ûndersikers hat mei súkses in gesichtsnamme makke fan in midsieuske man dy't tusken de njoggende en 11e iuw yn Poalen wenne. Dit yndividu, bekend as Ł3/66/90, hie te lijen fan twa foarmen fan dwerchisme, in betingst sa seldsum dat d'r nea in opnommen eksimplaar west hie yn in ieuwenâld skelet. De ûndersikers brûkten 3D-scans fan 'e skedel fan 'e man om syn gesichtsfunksjes te rekonstruearjen.

De analyze fan 'e skeletresten hie earder bliken dien dat de man fysike skaaimerken hie dy't oerienkomme mei achondroplasia en Léri-Weill dyschondrosteosis, dy't beide foarmen fan dwerchisme binne. De 3D-scans lieten sjen dat hy koarte ribben hie, "flaming heupbonken," en "omdraaide elbows," lykas ek in hege bôge dental ferwulft. Syn gesichtsuterlik bleau lykwols oant no ta ûnbekend.

Om de gesichtsapproximaasje te meitsjen, ymporteare de ûndersikers de skullscans yn in 3D-bewurkingsprogramma en brûkten sêfte weefseldiktemarkers fan libbene donateurs om gegevenspunten op 'e digitalisearre skull te fersprieden. Se makken ek projeksjes basearre op CT-scans fan libbene persoanen om de grutte fan gesichtsfunksjes te bepalen.

De gesichtsrekonstruksje liet in man sjen mei in rûn gesicht, in promininte foarholle en in neutrale útdrukking. De ûndersikers makken ek in spekulative rekonstruksje dy't de man ôfbylde mei in folsleine holle fan donker hier en in burd. Opmerklik wie de grutte fan 'e holle fan' e man grutter dan gemiddeld, wat in mienskiplik karakteristyk is fan skeletale dysplasia.

Neffens bioargeolooch Magdalena Matczak, dy't diel útmakke fan 'e earste ûntdekking fan it skelet fan' e man, markearre de gesichtsapproximaasje funksjes ferbûn mei achondroplasia, lykas in depresje fan it nasale gebiet en midface hypoplasia. Se beklamme de betsjutting fan it opnij oanmeitsjen fan it gesichtsuterlik, om't it ús mooglik makket om oantlit ta oantlit te kommen mei in persoan út it ferline.

Dit ûndersyk jout weardefolle ynsjoch yn it fysike uterlik fan yndividuen mei seldsume foarmen fan dwerchisme yn it midsieuske Jeropa. It brûken fan 3D-skennen en techniken foar gesichtsrekonstruksje bliuwt ús begryp fan minsklike skiednis en ferskaat te ferbetterjen.

boarnen:

- 35 geweldige gesichtsbenamingen, fan sjamanen fan 'e stientiid oant King Tut (boarne net oantsjutte)

- Stúdzje publisearre yn 'e preprint databank bioRxiv (boarne net oantsjutte)