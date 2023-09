De opkomst fan it Grutte Plein fan Pegasus yn 'e Night Sky

Ien fan 'e bekendste groepearrings fan stjerren, it Grutte Plein fan Pegasus, begjint dit seizoen heger yn 'e nachthimel te kommen. Yn 'e rin fan septimber, jûns nei it easten, is it Grutte Plein te sjen as it heger boppe de hoarizon klimt.

It Grutte Plein bestiet út fjouwer stjerren mei deselde helderheid: Scheat, Alpheratz, Markab en Algenib. Dizze stjerren fertsjintwurdigje it "lichem" fan it winged hynder fan 'e Grykske mytology, Pegasus. Fertroud wurde mei it Grutte Plein kin helpe by it identifisearjen fan it Pegasus-konstellaasje en kin ek brûkt wurde om de tichtby lizzende stjer 51 Pegasi te lokalisearjen, dy't thús is fan 'e earste eksoplaneet dy't ea ûntdutsen is om in haadsekwinsjestjer lykas ús sinne.

It Grutte Plein is gjin offisjele konstellaasje, mar in asterisme, in werkenber patroan fan stjerren oan 'e nachtlike himel. It kin lykje mear as in "grutte diamant" fanwege syn tilted posysje, mei ien stjer, Algenib, nei ûnderen. Hoewol't it kin lykje leech, der binne in pear opmerklike stjerren yn it sintrum, en foar de Anishinaabe minsken fan de Grutte Marren regio, it plein stiet foar de romp fan 'e Moose.

Rjochts fan 'e line tusken Scheat en Markab leit 51 Pegasi, ek wol bekend as Helvetios. Dizze gielige stjer is it thús fan de eksoplaneet 51 Pegasi b, de earste planeet dy't ea ûntdutsen is yn in baan om in sinne-achtige stjer. It is in planeet op grutte Jupiter dy't folle tichter by syn stjer draait as de ierde by de sinne docht.

De optimale werjefteposysje foar sawol it Grutte Plein as de Pegasus-konstellaasje sil berikt wurde troch oktober, in pear oeren nei sinne-ûndergong. As jo ​​​​dizze stjerren observearje wolle, is it oan te rieden om in verrekijker of teleskopen te brûken. Derneist kin it fêstlizzen fan bylden fan dizze himelske sights wurde berikt mei help fan de juste apparatuer en techniken.

De opkomst fan it Grutte Plein fan Pegasus yn 'e nachtlike himel is in spannend barren foar stargazers en loftentûsjasters. Troch yn 'e kunde te kommen mei dit promininte asterisme kinne waarnimmers de wûnders fan it stjerrebyld Pegasus en de tichtby lizzende stjer 51 Pegasi mei syn fassinearjende eksoplaneet ferkenne.

boarnen:

- Gjin URL jûn

- Gjin URL jûn