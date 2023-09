Neptunus by opposysje: wannear en hoe de iisgigant te observearjen

Neptunus, de achtste planeet fan 'e sinne en de fierste planeet yn ús sinnestelsel, sil op tiisdei 19 septimber opposysje wêze. Dit betsjut dat it yn in direkte line sil wêze mei de sinne en de ierde, mei ús planeet yn it sintrum. As in tafoege bonus sil Neptunus ek syn tichtste oanpak fan ierde meitsje, bekend as perigeum, om deselde tiid. Dit sil meitsje dat de fiere planeet ferskynt grutter en helderder yn 'e nacht himel, it meitsjen fan in prime kâns foar observaasje.

Fanút New York City sil Neptunus yn it easten opkomme om sawat 6:58 oere EDT en in pear oeren letter sichtber wurde. Op syn heechste punt oan 'e himel, om 12:51 oere EDT op woansdei 20 septimber, sil Neptunus 46 graden boppe de hoarizon wêze. It sil lizze yn it stjerrebyld Pisces.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat ek al Neptunus yn perigeum is, Ierde en de iisgigant noch ongelooflijk fier útinoar binne. Tidens dizze tichtste oanpak sil Neptunus noch sawat 2.7 miljard kilometer fan ús planeet ôf wêze. Om wat perspektyf te bieden, wurde Ierde en Mars skieden troch in gemiddelde ôfstân fan 140 miljoen kilometer. Dit betsjut dat de gemiddelde ôfstân tusken Mars en Ierde sawat 20 kear mear passe koe tusken Ierde en Neptunus.

Troch syn ûnbidige ôfstân is Neptunus net mei it bleate each yn 'e loft te sjen. It hat in breedte fan 31,000 myl (50,000 kilometer), sawat fjouwer kear de grutte fan 'e ierde, wêrtroch it de fjirde grutste planeet yn ús sinnestelsel is. De sichtberens fan Neptunus fereasket lykwols it gebrûk fan in teleskoop of kwaliteitsferkyker en geunstige waarsomstannichheden.

As jo ​​​​ynteressearre binne om Neptunus te observearjen of foto's fan 'e nachthimel te nimmen, binne d'r ferskate boarnen beskikber. Space.com jout gidsen oer de bêste teleskopen, verrekijkers, kamera's en linzen foar astrofotografy. As jo ​​it slagje om Neptunus te fotografearjen by opposysje, kinne jo sels jo ôfbyldings en details yntsjinje [e-post beskerme] foar de kâns om se te dielen mei oare romteleafhawwers.

Ta beslút, Neptunus syn ferset en tichtby de ierde presintearje in poerbêste kâns om te besjen en studearje dizze fiere iis reus. Troch de passende apparatuer te brûken en in gaadlike lokaasje te finen, kinne sky-gazers fernuverje oer de wûnders fan ús sinnestelsel.

