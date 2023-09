ESA publisearret definitive ôfbyldings fan wynprofilearjende romtefarders foarôfgeand oan Fiery Descent

De European Space Agency (ESA) hat de lêste bylden ûntbleate dy't makke binne troch syn wynmjittende romteskip, Aeolus, foar syn delgong yn 'e sfear fan 'e ierde. De animaasje konstruearre út 'e lêste acht radarôfbyldings toant hoe't Aeolus tumbled as it ynteraksje mei de sfear op hast orbitale snelheid. Neamd nei de Grykske god fan 'e wyn, Aeolus wie de earste satellyt om ierdske wyn te folgjen, en levere krúsjale gegevens foar klimaatstúdzjes en meteorology.

Om in kontrolearre weryngong te garandearjen, krige Aeolus opdracht om syn baan stadichoan te ferleegjen en syn ynstruminten út te skeakeljen mei syn oerbleaune brânstof. De lêste radarôfbyldings levere troch it Fraunhofer Ynstitút yn Dútslân litte de yntinsiteit sjen fan radarsinjalen dy't reflektearre wurde fan it romteskip. Dizze bylden markearje it ein fan 'e missy, mar de neilittenskip fan Aeolus libbet.

Nei it folgjen fan de radar waard it romteskip fluch nei ûnderen sleept troch de atmosfear fan 'e ierde, wat resultearre yn syn weromkomst twa oeren letter. Rûchwei 80% fan it romteskip ferbaarnde tidens dit proses, mei de oerbleaune 20% oerlibbe weryntocht oer Antarktika.

De werynrjochtingsoperaasje hie as doel om nije metoaden te testen om it risiko te ferminderjen dat pún nei de ierde komt. It proses fermindere net allinich it al lege risiko mei in faktor fan 150, mar ferkoarte ek de tiid wêryn't Aeolus yn in baan net kontrolearre wie. Dit beheine it risiko fan botsingen mei oare satelliten yn 'e "romte autodyk."

De prosedueres útfierd tidens de weryngong fan Aeolus sille de plannen fan 'e ein fan it libben fan takomstige misjes ynformearje. It suksesfolle en kontroleare weromkommen fan it romteskip toant in opmerklik foarbyld fan duorsume romteflecht en ferantwurde operaasjes.

Boarne: European Space Agency (ESA)

Definysjes:

1. Wind-profilearjende romteskip - In romteskip dat wynpatroanen en -snelheden mjit en folget yn 'e atmosfear fan 'e ierde.

2. Radar - In deteksjesysteem dat elektromagnetyske weagen brûkt om de posysje fan objekten te identifisearjen en ynformaasje te jaan oer har skaaimerken.

3. Orbital snelheid - De snelheid dêr't in foarwerp draait om in oar objekt yn romte.

4. Klimaatstúdzjes - Undersyk útfierd om de lange termyn patroanen en fariaasjes yn waarsomstannichheden en har effekten op it miljeu te begripen.

5. Meteorology - De wittenskiplike stúdzje fan 'e sfear, waar en klimaat fan' e ierde.