Aquifer Drainage yn Martian Chaotic Terrains ûntbleatet bewiis fan Ancient Mud Lake

In landmark-ûntdekking troch in gearwurkjend team ûnder lieding fan Alexis Rodriguez fan Planetary Science Institute hat bewiis ûntbleate fan sedimintêre flakten dy't ûntstien binne troch wetterwetterôfwettering yn formaasjes dy't ynstoarten yn Mars, neamd chaotyske terreinen. De ûndersikers rjochte har op in sedimintêre ienheid binnen Hydraotes Chaos, dy't se ynterpretearje as de oerbliuwsels fan in moddermar foarme troch ûntlizzingen fan gas-opladen modderstienstratigrafy datearret út hast 4 miljard jier lyn. Dizze tiidperioade komt oerien mei in tiid dat it oerflak fan Mars wierskynlik bewenber wie. De sediminten dy't yn dit gebiet fûn binne kinne bewiis hawwe fan âld libben.

It ûndersyk, mei de titel "Undersykje fan it bewiis fan middelste Amazonyske aquifer sedimintêre útbarstingsresiduen yn in chaotysk terrein fan Mars" en publisearre yn Nature Scientific Reports, wie in gearwurkjende poging mei co-auteurs fan NASA Ames Research Center, de Universiteit fan Arizona, Autonome Universiteit fan Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, en de Universiteit fan Florida.

Ien fan 'e yntrigearjende fynsten is de oanwêzigens fan modderfulkanen en diapirs yn Hydraotes Chaos, dy't wiidferspraat binne en leauden te resultearjen út sedimintêr fulkanisme. Ynstee fan magma-opwellen en útbarstings, berikke wiete sediminten en sâlten it oerflak en brekke it oerflak, foarmje terpen en streamen. Dizze terpformaasjes komme allinich foar oer de chaotyske terreinfliermaterialen en net op 'e mesas, wat suggerearret in keppeling yn materiaal gearstalling ynstee fan in genesis troch regionale útwreidingskrêften generearre troch magmatyske opkomsten.

It ûndersyk is in wichtige stap yn it begripen fan 'e geologyske skiednis en potinsjele bewenberens fan Mars. It beljochtet it belang fan it ûndersykjen fan dizze gaoatyske terreinen, om't se oanwizings kinne hawwe foar it mooglike bestean fan ferline libben op 'e reade planeet. As ferkenning fan Mars trochgiet, sil fierdere stúdzje fan wetterwetterôfwettering en sedimintêre formaasjes ynstruminteel wêze foar it ûntsluten fan de mystearjes fan it ferline fan 'e planeet.

boarnen:

- It parseberjocht fan Planetary Science Institute

- Natuerwittenskiplike rapporten