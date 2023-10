De delgong fan Antarktyske See-iis makket soargen foar de wrâld en Nij-Seelân

In needtop fan it Antarctic Science Platform yn Wellington hat serieuze soargen oer de alarmearjende feroaringen dy't plakfine yn Antarktika, benammen oangeande de signifikante fermindering fan seeiis yn 'e ôfrûne winter. Twa promininte leden fan it Science Platform, Professor Nick Golledge en Dr Bella Duncan, beide fan Victoria University of Wellington's Antarctic Research Centre, hawwe har soargen útsprutsen oer de gefolgen fan fermindere seeiis yn Antarktika foar de wrâldmienskip, ynklusyf Nij-Seelân.

In resint artikel publisearre yn Communications Earth and Environment luts de oandacht op it rekordminimum fan Antarktyske seeiis dat waard waarnommen yn febrewaris 2023, wat suggerearret dat de opwaarming fan 'e oseaan in rol spile hat by it driuwen fan it iis yn in nije steat mei lege omfang. Dit jout oan dat de ûnderlizzende prosessen dy't de see-iisdekking yn Antarktika regelje, mooglik feroare binne.

Neffens professor Nick Golledge foarsizze klimaatmodellen in trochgeande fermindering fan Antarktyske seeiis yn 'e kommende desennia, sels ûnder strikte senario's foar reduksje fan broeikasgassen. De reduksje fan see-iis is in krityske soarch, om't it in krúsjale rol spilet yn 'e generaasje fan Antarktyske Bottom Water, ien fan' e wichtichste oseaanstreamen fan 'e planeet. It ferbrekken fan har sirkulaasje hat fiergeande gefolgen foar it wrâldwide klimaat, ynklusyf de Wairarapa-regio. Boppedat is de delgong fan seeiis in wichtige bedriging foar keizerspinguins, om't se der bot op rekkenje foar it fokken.

Dr Bella Duncan dielt de soargen fan professor Golledge. It studearjen fan histoaryske recordings fan 'e Antarktyske omjouwing jout oan dat de hjoeddeistige feroaringen wierskynlik sille oanhâlde, wat liede ta wichtige gefolgen op pleatslik en wrâldwide klimaat, seenivo's en ekosystemen. De ferneatiging dy't dit jier troch de sykloon Gabrielle feroarsake hat tsjinne as in skerp foarbyld fan de gefolgen fan in waarmere sfear, dy't mear wetter hâldt en resultearret yn ferhege delslach. Mei de ferwachting fan mear ekstreme klimaateveneminten, wurdt urgente aksje om klimaatferoaring oan te pakken hieltyd fitter, om't klimaatwittenskippers stride om de urginsje fan 'e situaasje oer te bringen.

boarnen:

- Artikel oer Kommunikaasje Earth and Environment