Minsken driuwe ferlies fan meardere tûken yn 'e beam fan it libben, stúdzje fynt

In nije stúdzje warskôget foar de bedriging fan in sechsde massale útstjerren feroarsake troch minsklike aktiviteiten, en stelt dat minsken it ferlies fan folsleine tûken fan 'e "Tree of Life" driuwe. De stúdzje, publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences, is unyk om't it it útstjerren fan hiele genera ûndersiket ynstee fan allinich yndividuele soarten.

De ûndersikers rjochte har op vertebrate soarten (útsein fisk) en fûnen dat fan 'e 5,400 ûndersochte genera's yn 'e lêste 73 jier 500 útstoarn wiene, wêrfan de measten yn 'e ôfrûne twa ieuwen ferdwûnen. Dit útstjerren is folle heger dan wat soe wurde ferwachte basearre op rûzings út de fossile rekord.

Minske aktiviteiten lykas habitat ferneatiging, oerfiskjen en jacht wurde identifisearre as de primêre oarsaak fan dizze útstjerrenkrisis. It ferlies fan ien skaai kin fiergeande gefolgen hawwe foar in hiel ekosysteem. De co-auteur fan 'e stúdzje, Gerardo Ceballos, markeart de urginsje fan' e situaasje, en stelt: "Us soargen is dat ... wy dingen sa fluch ferlieze, dat it foar ús it ynstoarten fan 'e beskaving sinjalearret."

Wylst alle saakkundigen it iens binne dat it hjoeddeistige taryf fan útstjerren alarmearjend is, of dit in sechsde massa-útstjerren foarmet, is in kwestje fan debat. Wittenskippers definiearje in massa útstjerren as it ferlies fan 75% fan soarten oer in koarte perioade fan tiid. Neffens Robert Cowie, in biolooch oan 'e Universiteit fan Hawaï, mei dizze definysje, is der noch net in sechsde massale útstjerren.

De befinings fan 'e stúdzje fan folsleine tûken fan' e Tree of Life dy't ferlern geane ûnderstreekje lykwols de earnst fan 'e situaasje. Dizze stúdzje toant de driuwende needsaak foar aksje om biodiversiteit te behâlden en de takomst fan 'e minske te beskermjen.

boarnen:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologyske ferneatiging fia de oanhâldende sechsde massa útstjerren sinjalearre troch vertebraten befolking ferliezen en ferfal. Proceedings fan de Nasjonale Akademy fan Wittenskippen.

- Dawn, 20 septimber 2023