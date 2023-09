Minsken driuwe ferlies fan hiele tûken fan Tree of Life, warskôget nije stúdzje

In resinte stúdzje publisearre yn Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hat bliken dien dat minsken it útstjerren fan hiele tûken fan 'e "Tree of Life" feroarsaakje, wat soargen makket oer in potinsjele seisde massa-útstjerren. De stúdzje, útfierd troch ûndersikers oan 'e Nasjonale Autonome Universiteit fan Meksiko, rjochtet him op it útstjerren fan hiele genera, dy't klassifikaasjes binne tusken soarten en famyljes.

Oars as eardere stúdzjes dy't allinich it ferlies fan yndividuele soarten ûndersochten, analysearret dit ûndersyk it ferdwinen fan folsleine genera. It is in wichtige bydrage, om't it in djipper begryp leveret fan 'e hjoeddeistige útstjerren. Professor Gerardo Ceballos, ien fan 'e co-auteurs fan' e stúdzje, beklammet dat de útstjerrenkrisis like slim is as de klimaatferoaringskrisis, mar wurdt faak oersjoen.

Troch gegevens fan 'e International Union for Conservation of Nature (IUCN) te ûndersykjen, fûnen de ûndersikers dat 73 genera yn 'e lêste 500 jier útstoarn binne, mei de mearderheid fan útstjerren yn 'e lêste twa ieuwen. Dit is alarmearjend, om't basearre op eardere útstjerren tariven, mar twa genera moatte ferlern gien yn deselde tiidframe.

De stúdzje skriuwt minsklike aktiviteiten lykas ferneatiging fan habitat, oerfiskjen en jacht as de wichtichste oarsaken fan dizze útstjerren. It ferlies fan sels ien genus kin fiergeande gefolgen hawwe foar ekosystemen. De ûndersikers leauwe dat urgent aksje nedich is om fierdere ferlies en ynstoarten fan beskavingen te foarkommen.

Wylst d'r in konsensus is ûnder saakkundigen dat it hjoeddeistige taryf fan útstjerren alarmearjend is, bliuwt oft it foldocht oan 'e kritearia foar in sechsde massale útstjerren in ûnderwerp fan debat. In massa útstjerren wurdt definiearre as it ferlies fan 75% fan soarten binnen in koarte perioade fan tiid. As aktuele útstjerren lykwols oanhâlde of tanimme, is der wierskynlik in massa útstjerren.

De auteurs fan 'e stúdzje markearje de needsaak om de beskerming en restauraasje fan natuerlike habitats foarrang te jaan om fierdere útstjerren te foarkommen. Se leauwe dat it noch mooglik is om in protte geslachten te rêden as der daliks yn aksje nommen wurdt.

Boarnen: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definysjes:

Genera: By de klassifikaasje fan libbene wêzens is in skaai in rang tusken soarte en famylje.

Soarten: In groep organismen dy't ferlykbere skaaimerken diele en kinne reprodusearje om fruchtbere neiteam te meitsjen.

Massa-útstjerren: In rappe ferlies fan in signifikant persintaazje soarten binnen in koarte perioade fan tiid, dy't liedt ta grutte ekologyske en evolúsjonêre feroarings.

Tree of Life: In metafoaryske foarstelling fan 'e relaasjes tusken ferskate soarten, dy't har evolúsjonêre skiednis werom nei in mienskiplike foarâlder folgje.